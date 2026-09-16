Conmoción en la Industrial de la UNSJ: alumnos hicieron una sentada tras la muerte de un compañero

Una jornada de profundo dolor y tensión se vivió este miércoles en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento tras conocerse el fallecimiento de un alumno de séptimo año de la especialidad Construcciones , ocurrido ayer martes. La continuidad de las actividades durante la mañana generó malestar entre estudiantes, quienes decidieron organizar una sentada en el patio del establecimiento para reclamar una medida institucional en señal de duelo.

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Según información aportada a Diario de Cuyo desde la comunidad educativa, el fallecimiento ya era conocido desde la noche anterior y fue comunicado oficialmente durante la mañana. Sin embargo, las clases y otras actividades previstas continuaron inicialmente con normalidad, situación que provocó el enojo de numerosos alumnos.

El reclamo tomó fuerza cuando estudiantes de distintos cursos se pusieron de acuerdo para concentrarse en el patio. La intención, según explicaron allegados a la institución, era acompañar el dolor por la pérdida de su compañero y pedir que la jornada no transcurriera como un día habitual . El planteo también alcanzó a los Juegos Interespecialidades , que se desarrollaban durante esos días y cuya continuidad había generado cuestionamientos entre los jóvenes.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y tuvo como protagonistas a los propios estudiantes. Imágenes que llegaron a este medio muestran a numerosos alumnos reunidos durante la sentada, mientras en grupos vinculados con la comunidad escolar comenzaron a circular mensajes cuestionando la decisión inicial de mantener las actividades.

De acuerdo con los testimonios recibidos, la suspensión de las actividades escolares y administrativas fue comunicada desde las 12 , después de la concentración realizada por los estudiantes. Posteriormente también quedó confirmada la suspensión de los Juegos Interespecialidades.

Entre alumnos y familiares hubo cuestionamientos porque, según señalaron, durante las primeras horas tampoco se había realizado un momento institucional de homenaje o reflexión por el estudiante fallecido. Los mensajes que circularon posteriormente destacaron especialmente la actitud de los jóvenes, quienes entendieron que debían detener las actividades para acompañar el duelo de sus compañeros.

Luego de la protesta, el Equipo Directivo y la Comunidad Educativa de la Escuela Industrial expresaron oficialmente su pesar y acompañaron a familiares, amigos y compañeros del joven. Desde la institución también invitaron a integrantes de la comunidad educativa a acompañar a la familia durante la despedida.

En medio de la conmoción, desde el Departamento de Lengua y Artística de la Escuela Industrial también difundieron un emotivo mensaje de despedida dedicado al joven. “Fue un placer tenerte en el aula. Tu alma buena siempre fue motivo de alegría”, expresaron sus docentes, quienes recordaron los momentos compartidos y enviaron sus condolencias a la familia.

El episodio generó una fuerte repercusión dentro de la comunidad de la Industrial. Más allá del reclamo por cómo se manejó inicialmente la jornada, el hecho estuvo atravesado principalmente por el dolor provocado por la muerte de un joven estudiante, por lo que se preservan su identidad y las circunstancias de su fallecimiento.