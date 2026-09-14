San Juan relevará y protegerá los árboles de valor patrimonial en la provincia

El Gobierno de San Juan firmó este lunes un convenio para relevar, registrar y proteger los árboles notables . La iniciativa, que incluye el trabajo conjunto entre diferentes entidades, reconocerá estos ejemplares como parte del patrimonio natural, cultural e histórico de los sanjuaninos.

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cripto por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Ambiente, Federico Ríos , Ezequiel Esquenazi en representación de la Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio, y Tadeo Berenguer , rector de la Universidad Nacional de San Juan.

El proyecto “Árboles Notables de San Juan: relevamiento y valorización patrimonial” desarrollará un sistema integral para registrar, valorar y gestionar ejemplares destacados.

El Herbario Provincial Saile Echegaray, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, realizará los estudios técnicos.

Un registro para orientar la conservación en San Juan

El trabajo permitirá elaborar un inventario georreferenciado, integrado a un Sistema de Información Geográfica con datos específicos sobre cada árbol o conjunto arbóreo. Las fichas incluirán la identificación taxonómica, el diagnóstico fitosanitario y el registro histórico y cultural de los ejemplares relevados. También se creará un catálogo provincial y un listado jerarquizado según criterios biológicos, sanitarios, históricos, culturales y paisajísticos.

Estas herramientas facilitarán la planificación de acciones de conservación. Además, respaldarán decisiones vinculadas al ordenamiento urbano y la protección del patrimonio provincial.

La propuesta incluye un manual de buenas prácticas para el manejo y la conservación de los árboles notables. Además, se gestionarán al menos cuatro declaratorias municipales o provinciales para incorporar ejemplares al régimen de protección patrimonial.

Información abierta y educación ambiental

La información reunida estará disponible mediante una base de datos de acceso abierto para organismos públicos, investigadores y comunidades. El proyecto contempla materiales educativos para escuelas, acciones de divulgación y señalética inclusiva. Estas herramientas buscarán fortalecer la valoración social del arbolado.

Las acciones vincularán la protección ambiental con la identidad local y la memoria colectiva. Además, podrán incorporar los árboles notables a propuestas de turismo sostenible.

El convenio establece un marco de colaboración para desarrollar proyectos, capacitaciones, investigaciones y campañas vinculadas con el patrimonio natural y cultural.