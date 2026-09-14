    • 14 de septiembre de 2026 - 13:30

    San Juan relevará y protegerá los árboles de valor patrimonial en la provincia

    Un convenio permitirá identificar, georreferenciar y conservar ejemplares destacados en San Juan, además de fortalecer su valor histórico y cultural.

    El Gobierno de San Juan firmó un convenio para proteger los árboles históricos de San Juan.

    El Gobierno de San Juan firmó un convenio para proteger los árboles históricos de San Juan.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Gobierno de San Juan firmó este lunes un convenio para relevar, registrar y proteger los árboles notables. La iniciativa, que incluye el trabajo conjunto entre diferentes entidades, reconocerá estos ejemplares como parte del patrimonio natural, cultural e histórico de los sanjuaninos.

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    El acuerdo fue sus

    cripto por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Ambiente, Federico Ríos, Ezequiel Esquenazi en representación de la Fundación EOS Naturaleza y Patrimonio, y Tadeo Berenguer, rector de la Universidad Nacional de San Juan.

    El proyecto “Árboles Notables de San Juan: relevamiento y valorización patrimonial” desarrollará un sistema integral para registrar, valorar y gestionar ejemplares destacados.

    El Herbario Provincial Saile Echegaray, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, realizará los estudios técnicos.

    Un registro para orientar la conservación en San Juan

    El trabajo permitirá elaborar un inventario georreferenciado, integrado a un Sistema de Información Geográfica con datos específicos sobre cada árbol o conjunto arbóreo. Las fichas incluirán la identificación taxonómica, el diagnóstico fitosanitario y el registro histórico y cultural de los ejemplares relevados. También se creará un catálogo provincial y un listado jerarquizado según criterios biológicos, sanitarios, históricos, culturales y paisajísticos.

    Estas herramientas facilitarán la planificación de acciones de conservación. Además, respaldarán decisiones vinculadas al ordenamiento urbano y la protección del patrimonio provincial.

    La propuesta incluye un manual de buenas prácticas para el manejo y la conservación de los árboles notables. Además, se gestionarán al menos cuatro declaratorias municipales o provinciales para incorporar ejemplares al régimen de protección patrimonial.

    Información abierta y educación ambiental

    La información reunida estará disponible mediante una base de datos de acceso abierto para organismos públicos, investigadores y comunidades. El proyecto contempla materiales educativos para escuelas, acciones de divulgación y señalética inclusiva. Estas herramientas buscarán fortalecer la valoración social del arbolado.

    Las acciones vincularán la protección ambiental con la identidad local y la memoria colectiva. Además, podrán incorporar los árboles notables a propuestas de turismo sostenible.

    El convenio establece un marco de colaboración para desarrollar proyectos, capacitaciones, investigaciones y campañas vinculadas con el patrimonio natural y cultural.

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