La UNSJ celebra la "Semana de la U" con una completa agenda de deporte, formación y naturaleza

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la Semana de la U. Con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria, la vida universitaria y el bienestar físico y emocional, la institución desarrollará una variada agenda de actividades deportivas, recreativas, académicas y al aire libre abiertas a toda la comunidad educativa.
La programación se extenderá del 20 de septiembre al 3 de octubre, abarcando competencias deportivas clásicas, capacitaciones docentes y una jornada final de conexión con el paisaje sanjuanino.
Un arranque a puro deporte y camaradería en la UNSJ
El puntapié inicial se dará el viernes 20 de septiembre con la Feria Deportiva en las instalaciones del Parque Belgrano, un encuentro pensado para celebrar el Día del Deporte Universitario, promover la actividad física y reunir a estudiantes, docentes y nodocentes en una jornada festiva.
El domingo 22 y el martes 24 de septiembre, la acción se trasladará al quincho del Complejo Deportivo "El Palomar" con el Torneo de Ajedrez Rápido. La competencia comenzará a las 19,30 y se disputará bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. Por cuestiones organizativas, la actividad contará con cupos limitados y las inscripciones se gestionan directamente a través de Matías Martín (Tel. 2645858991).
El clásico torneo de fútbol y el esperado tercer tiempo
El miércoles 25 de septiembre llegará uno de los momentos más convocantes del calendario: el Torneo de Fútbol 5 Mixto. A partir de las 18, las canchas del Complejo El Palomar recibirán a los representativos de las distintas facultades y carreras de la UNSJ.
Fiel a la tradición universitaria, el certamen no sólo buscará la competitividad en cancha, sino también consolidar los lazos entre compañeros mediante el clásico "tercer tiempo" y la entrega de destacados premios. Para participar e inscribir a los equipos de las carreras, los estudiantes deben comunicarse al número 2645834768.
La agenda también reservará un espacio clave para la formación académica y el desarrollo personal de la planta docente. Los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre se dictará un Seminario Intensivo en Educación Emocional, enfocado exclusivamente en docentes de la UNSJ para brindar herramientas pedagógicas y reflexivas de aplicación en el aula.
El gran cierre de las actividades tendrá lugar el viernes 3 de octubre con una jornada de Trekking en la emblemática Quebrada de Juan Pobre. La propuesta invita a los participantes a desconectarse de la rutina universitaria, descubrir los senderos naturales de las montañas sanjuaninas y disfrutar de un día de relajación, salud y vida al aire libre.
Con esta grilla de propuestas, la UNSJ reafirma su compromiso con una formación integral que combina el deporte, la vida saludable, la capacitación continua y la integración de toda su comunidad.