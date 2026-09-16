La UNSJ celebra la "Semana de la U" con una completa agenda de deporte, formación y naturaleza

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la Semana de la U . Con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria, la vida universitaria y el bienestar físico y emocional, la institución desarrollará una variada agenda de actividades deportivas, recreativas, académicas y al aire libre abiertas a toda la comunidad educativa.

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La programación se extenderá del 20 de septiembre al 3 de octubre , abarcando competencias deportivas clásicas, capacitaciones docentes y una jornada final de conexión con el paisaje sanjuanino.

El puntapié inicial se dará el viernes 20 de septiembre con la Feria Deportiva en las instalaciones del Parque Belgrano , un encuentro pensado para celebrar el Día del Deporte Universitario, promover la actividad física y reunir a estudiantes, docentes y nodocentes en una jornada festiva.

El domingo 22 y el martes 24 de septiembre , la acción se trasladará al quincho del Complejo Deportivo "El Palomar" con el Torneo de Ajedrez Rápido . La competencia comenzará a las 19,30 y se disputará bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. Por cuestiones organizativas, la actividad contará con cupos limitados y las inscripciones se gestionan directamente a través de Matías Martín (Tel. 2645858991).

El miércoles 25 de septiembre llegará uno de los momentos más convocantes del calendario: el Torneo de Fútbol 5 Mixto . A partir de las 18 , las canchas del Complejo El Palomar recibirán a los representativos de las distintas facultades y carreras de la UNSJ.

Fiel a la tradición universitaria, el certamen no sólo buscará la competitividad en cancha, sino también consolidar los lazos entre compañeros mediante el clásico "tercer tiempo" y la entrega de destacados premios. Para participar e inscribir a los equipos de las carreras, los estudiantes deben comunicarse al número 2645834768.

La agenda también reservará un espacio clave para la formación académica y el desarrollo personal de la planta docente. Los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre se dictará un Seminario Intensivo en Educación Emocional, enfocado exclusivamente en docentes de la UNSJ para brindar herramientas pedagógicas y reflexivas de aplicación en el aula.

El gran cierre de las actividades tendrá lugar el viernes 3 de octubre con una jornada de Trekking en la emblemática Quebrada de Juan Pobre. La propuesta invita a los participantes a desconectarse de la rutina universitaria, descubrir los senderos naturales de las montañas sanjuaninas y disfrutar de un día de relajación, salud y vida al aire libre.

Con esta grilla de propuestas, la UNSJ reafirma su compromiso con una formación integral que combina el deporte, la vida saludable, la capacitación continua y la integración de toda su comunidad.