Avanza la repavimentación de Circunvalación: colocan el nuevo asfalto en el anillo interno

La obra de repavimentación integral de avenida Circunvalación entró en una nueva etapa con el inicio de la colocación de la carpeta asfáltica en el anillo interno . Los trabajos se concentran actualmente en el tramo comprendido entre España y Urquiza y forman parte de la intervención que busca renovar los 16 kilómetros de ese circuito.

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Según informó el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, esta fase marca el comienzo de la colocación del nuevo pavimento definitivo sobre el anillo interno. El objetivo es recuperar la calzada y mejorar tanto las condiciones de circulación como la seguridad vial.

En paralelo, la obra avanza sobre el anillo externo , aunque con una metodología distinta debido a que parte de la calzada existente es de hormigón. Allí comenzó la colocación de un carpetín asfáltico en un tramo de aproximadamente 5 kilómetros, con trabajos concentrados entre Tucumán y Mendoza, en Concepción.

Sobre ese sector se realiza primero la colocación y compactación del carpetín. Posteriormente se incorporará una geogrilla , que funcionará como refuerzo de la estructura del pavimento, y finalmente se ejecutará una nueva carpeta asfáltica como terminación definitiva.

La intervención completa contempla 32 kilómetros de nuevo pavimento , correspondientes a los 16 kilómetros de Circunvalación en sus dos anillos. Además de la repavimentación, el proyecto incluye tareas de reparación, preparación y refuerzo de la calzada existente.

Obreros trabajan sobre el anillo externo de Circunvalación, donde se aplica un tratamiento especial sobre los sectores de hormigón antes de colocar la carpeta asfáltica definitiva.

También están previstas adecuaciones en los sistemas de seguridad vial, junto con la readecuación y reemplazo de guardarraíles para adaptarlos a las normativas actuales.

Los trabajos se ejecutan por tramos y con distintos equipos funcionando en simultáneo. La planificación busca avanzar con la obra sin generar un impacto mayor sobre la circulación cotidiana de una de las avenidas más utilizadas de San Juan.

La repavimentación se realiza con fondos provinciales y apunta a recuperar de manera integral ambos anillos de Circunvalación, con mejoras en la superficie de rodamiento y en las condiciones generales de seguridad para quienes transitan diariamente por el corredor.