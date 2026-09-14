En Rivadavia avanza una obra que transforma la calidad de vida de los vecinos

Con fondos La construcción de la plaza principal del Barrio Altos de Rivadavia tiene más del 50% de avance.

El sueño de un espacio verde propio está cada vez más cerca de hacerse realidad para las familias del Barrio Altos de Rivadavia. El municipio de este departamento continúa a paso firme con el plan de infraestructura urbana local y confirmó que la construcción de la plaza principal del vecindario ya superó el 50% de su ejecución.

La intervención busca reconvertir un terreno en desuso en un punto de encuentro accesible, seguro y moderno. En esta primera etapa, las cuadrillas completaron la construcción de los veredines perimetrales y la delimitación de los senderos internos, definiendo la circulación del predio. Actualmente, los esfuerzos están centrados en el soterramiento del sistema eléctrico y el montaje de luminarias con tecnología LED, una mejora clave que aportará mayor eficiencia energética y tranquilidad nocturna a la zona.

Más instalaciones en el nuevo paseo de Rivadavia Una vez finalizada la infraestructura eléctrica, la obra entrará en su fase de equipamiento urbano. El proyecto contempla el montaje de juegos infantiles, la colocación de bancos comunitarios para el descanso y la instalación de mobiliario urbano diseñado para promover el esparcimiento al aire libre de niños, jóvenes y adultos mayores.