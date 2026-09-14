Españoles en San Juan podrán realizar el trámite de Fe de Vida esta semana

El Viceconsulado Honorario de España en San Juan informó que durante esta semana se realizará un nuevo operativo destinado a ciudadanos españoles que necesiten completar el trámite de Fe de Vida para continuar percibiendo jubilaciones, pensiones o distintas ayudas económicas provenientes de España.
La atención se desarrollará los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, en el horario de 9 a 13.30, en Casa España. Durante esas jornadas estará presente personal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para llevar adelante las gestiones correspondientes.
Qué deben tener en cuenta quienes tengan turno
Desde el Viceconsulado aclararon que aquellas personas que hayan recibido previamente una comunicación con día y horario asignados deberán respetar ese turno al momento de presentarse.
Sin embargo, el operativo también estará abierto para quienes necesiten realizar la Fe de Vida y no hayan recibido una citación previa. En esos casos podrán acercarse igualmente a Casa España durante cualquiera de las cuatro jornadas y dentro del horario establecido.
El trámite está dirigido a ciudadanos españoles residentes en San Juan que perciban jubilaciones o pensiones de España, además de beneficiarios de ayudas económicas que requieran acreditar periódicamente su situación para mantener el cobro.
La institución pidió además la colaboración de la colectividad española para difundir la información y facilitar que todas las personas alcanzadas por el trámite puedan realizarlo dentro de las fechas previstas.