    • 14 de septiembre de 2026 - 15:24

    Españoles en San Juan podrán realizar el trámite de Fe de Vida esta semana

    Personal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social atenderá del 15 al 18 de septiembre en Casa España. También podrán concurrir quienes no hayan recibido turno.

    l operativo de Fe de Vida se realizará durante cuatro días en Casa España, de 9 a 13.30.

    l operativo de Fe de Vida se realizará durante cuatro días en Casa España, de 9 a 13.30.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Viceconsulado Honorario de España en San Juan informó que durante esta semana se realizará un nuevo operativo destinado a ciudadanos españoles que necesiten completar el trámite de Fe de Vida para continuar percibiendo jubilaciones, pensiones o distintas ayudas económicas provenientes de España.

    Leé además

    la feria vive vuelve con mas de 35 proyectos y una mirada federal para disfrutar del vermut y los vinos naturales en san juan

    La Feria VIVE vuelve con más de 35 proyectos y una mirada federal para disfrutar del vermut y los vinos naturales en San Juan
    El Gobierno de San Juan firmó un convenio para proteger los árboles históricos de San Juan.

    San Juan relevará y protegerá los árboles de valor patrimonial en la provincia

    La atención se desarrollará los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, en el horario de 9 a 13.30, en Casa España. Durante esas jornadas estará presente personal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para llevar adelante las gestiones correspondientes.

    Qué deben tener en cuenta quienes tengan turno

    Desde el Viceconsulado aclararon que aquellas personas que hayan recibido previamente una comunicación con día y horario asignados deberán respetar ese turno al momento de presentarse.

    Sin embargo, el operativo también estará abierto para quienes necesiten realizar la Fe de Vida y no hayan recibido una citación previa. En esos casos podrán acercarse igualmente a Casa España durante cualquiera de las cuatro jornadas y dentro del horario establecido.

    El trámite está dirigido a ciudadanos españoles residentes en San Juan que perciban jubilaciones o pensiones de España, además de beneficiarios de ayudas económicas que requieran acreditar periódicamente su situación para mantener el cobro.

    La institución pidió además la colaboración de la colectividad española para difundir la información y facilitar que todas las personas alcanzadas por el trámite puedan realizarlo dentro de las fechas previstas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Alejandra Monteoliva.

    La ministra de Seguridad de la Nación llegará a San Juan para participar de un encuentro federal

    Tres apuestas realizadas en San Juan resultaron premiadas y en conjunto superaron los $10 millones.

    Tres apuestas sanjuaninas se llevaron más de $10 millones este fin de semana

    Feria Americana a beneficio de Casa Cuna. 

    Casa Cuna realizará una nueva Feria Americana solidaria este sábado

    san juan abre una nueva convocatoria para proyectos con potencial para convertirse en startups

    San Juan abre una nueva convocatoria para proyectos con potencial para convertirse en startups