Españoles en San Juan podrán realizar el trámite de Fe de Vida esta semana

Personal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social atenderá del 15 al 18 de septiembre en Casa España. También podrán concurrir quienes no hayan recibido turno.

l operativo de Fe de Vida se realizará durante cuatro días en Casa España, de 9 a 13.30.

El Viceconsulado Honorario de España en San Juan informó que durante esta semana se realizará un nuevo operativo destinado a ciudadanos españoles que necesiten completar el trámite de Fe de Vida para continuar percibiendo jubilaciones, pensiones o distintas ayudas económicas provenientes de España.

La atención se desarrollará los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, en el horario de 9 a 13.30, en Casa España. Durante esas jornadas estará presente personal de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para llevar adelante las gestiones correspondientes.

Qué deben tener en cuenta quienes tengan turno Desde el Viceconsulado aclararon que aquellas personas que hayan recibido previamente una comunicación con día y horario asignados deberán respetar ese turno al momento de presentarse.

Sin embargo, el operativo también estará abierto para quienes necesiten realizar la Fe de Vida y no hayan recibido una citación previa. En esos casos podrán acercarse igualmente a Casa España durante cualquiera de las cuatro jornadas y dentro del horario establecido.

El trámite está dirigido a ciudadanos españoles residentes en San Juan que perciban jubilaciones o pensiones de España, además de beneficiarios de ayudas económicas que requieran acreditar periódicamente su situación para mantener el cobro.