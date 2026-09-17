Juegos Binacionales en Mendoza: San Juan ya conoce a todos sus rivales

Los Juegos Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor" entran en cuenta regresiva. La 27ª edición de este emblemático certamen multidisciplinario juvenil se llevará a cabo en la provincia de Mendoza del 9 al 15 de noviembre , reuniendo a promesas del deporte de entre 14 y 18 años, tanto en rama Masculina como Femenina.

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La competencia constituye un espacio histórico de desarrollo deportivo e integración cultural entre el centro-oeste argentino (San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba) y el centro-norte chileno (Región Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Maule) .

En esta ocasión, la provincia anfitriona desplegará una amplia red de infraestructura que incluye sedes en la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, además de clubes tradicionales como el Club Mendoza de Regatas, UNCuyo, Pacífico y el Andino Tenis Club.

Durante la 2ª Asamblea Ordinaria celebrada en territorio mendocino, las autoridades definieron el armado de los grupos para la cita internacional.

Tras el sorteo oficial, los combinados provinciales en deportes de equipo integrarán las siguientes zonas:

Balonmano Femenino (Zona B): San Juan, Córdoba, Maule y Región Metropolitana.

Balonmano Masculino (Zona B): San Juan, Valparaíso, Maule y San Luis.

Básquetbol Femenino (Zona B): San Juan, Mendoza, Región Metropolitana y O’Higgins.

Básquetbol Masculino (Zona A): San Juan, Mendoza, O’Higgins y Región Metropolitana.

Tenis Femenino (Zona A): San Juan, Mendoza, O’Higgins y Región Metropolitana.

Tenis Masculino (Zona B): San Juan, Región Metropolitana, O’Higgins y San Luis.

Vóleibol Femenino (Zona B): San Juan, Córdoba, Valparaíso y O’Higgins.

Vóleibol Masculino (Zona B): San Juan, O’Higgins, Región Metropolitana y San Luis.

Taekwondo Femenino (Zona B): San Juan, Región Metropolitana, San Luis y O’Higgins.

Taekwondo Masculino (Zona B): San Juan, Región Metropolitana, Córdoba y Valparaíso.

El programa oficial de la competencia se completará con la participación en Atletismo, Ciclismo, Natación y Tenis de Mesa, disciplinas que terminarán de conformar la nutrida delegación local.

DEFINICIONES

Actualmente, los atletas preseleccionados continúan con intensos entrenamientos bajo las órdenes de sus respectivos cuerpos técnicos. En las próximas semanas, los entrenadores terminarán de ajustar detalles y darán a conocer las listas definitivas de deportistas que vestirán los colores de San Juan en la contienda internacional.