David Beckham no dudó cuando le preguntaron si Messi debe ganar el Balón de Oro

Lionel Messi volvió a ser protagonista en una nueva consagración del Inter Miami . El equipo estadounidense venció 2-0 a Cruz Azul y se quedó con la Campeones Cup , con una actuación destacada del capitán argentino, que además marcó uno de los goles de la definición.

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Después del encuentro, David Beckham , copropietario de Las Garzas, habló con Apple TV y volvió a destacar el impacto que genera tener a Messi en el plantel. El inglés reconoció que todavía le cuesta asimilar que el argentino forme parte del equipo que ayudó a fundar.

“ Todavía no me puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando en nuestro equipo. Voy a los entrenamientos todos los días a verlo . Acudo a verlo siempre que puedo porque todos queremos ver a Leo jugar para siempre”, expresó Beckham.

El exintegrante de la selección de Inglaterra también se refirió a la candidatura de Messi al Balón de Oro 2026 y fue categórico al hablar de sus posibilidades. Para Beckham, el delantero argentino reúne méritos suficientes para quedarse nuevamente con el premio que entrega France Football.

“Cuando le ves hacer cosas como estas de esta noche, cuando le ves haber tenido el Mundial que ha tenido, no es casualidad que vuelva a ser candidato al Balón de Oro . Probablemente fue el mejor jugador del torneo”, sostuvo.

Beckham remarcó además la vigencia de Messi pese a sus 39 años. “El año pasado tuvo una temporada increíble. Llegó al Mundial y, con 39 años, marcó en cada partido de la forma en que lo hizo. Eso es algo especial”, afirmó.

Y fue todavía más contundente cuando le preguntaron por el ganador que debería tener la próxima edición. “No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso, y a ese nivel. Así que se merece ser candidato al Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo”, manifestó.

Messi, otra vez entre los candidatos al Balón de Oro

El argentino integra la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 después de haber quedado fuera de las dos ediciones anteriores. En la nómina también aparece su compatriota Lautaro Martínez, mientras que Emiliano Martínez fue incluido entre los candidatos al Trofeo Lev Yashin, reservado para los arqueros.

La nueva candidatura representa la 17ª presencia de Messi entre los nominados al premio. El rosarino es, además, el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro, con ocho trofeos, y acumula 14 apariciones en el podio.

Su primera nominación se produjo en 2006, cuando tenía 19 años y jugaba en Barcelona. En aquella edición finalizó en el puesto 20. Con el conjunto catalán alcanzó después una etapa histórica, con los premios obtenidos en 2009, 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el primer jugador en ganar cuatro consecutivos.

Messi volvió a conquistar el galardón en 2015 y posteriormente lo obtuvo en 2019. Ya como futbolista del París Saint-Germain recibió el premio en 2021, luego de la consagración de Argentina en la Copa América, mientras que en 2023 consiguió su octavo Balón de Oro tras haber sido campeón del mundo en Qatar 2022.

La ceremonia en la que se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026 está prevista para el próximo 26 de octubre.