    • 17 de septiembre de 2026 - 19:22

    Reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina: cuándo se conocerá el fallo de la AFA

    El Tribunal de Disciplina esperará el descargo de Boca antes de resolver la protesta por la inclusión de seis extranjeros en la planilla. La definición determinará quién enfrentará a Racing.

    Boca - Vélez.

    Boca - Vélez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La novela entre Boca y Vélez por la Copa Argentina tendrá que esperar una semana más. El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió postergar la resolución del reclamo presentado por el conjunto de Liniers y aguardará el descargo formal del club de la Ribera antes de emitir su fallo.

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    La protesta de Vélez se originó luego del partido disputado el 2 de septiembre, por los octavos de final del certamen. Boca se impuso por penales después de igualar 0-0, pero el Fortín cuestionó que su rival hubiera incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.

    Los jugadores apuntados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último fue el único que no ingresó durante el encuentro, un punto que aparece como parte central de la defensa que prepara Boca.

    Desde Boca sostienen que se trató de un error administrativo que no generó ventaja deportiva, ya que Romero permaneció en el banco de suplentes. Como antecedente, el Tribunal ya había mantenido el resultado de un partido del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús pese a una infracción reglamentaria, aplicando una sanción económica al club involucrado.

    Por ahora, Boca mantiene su clasificación y aparece programado para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro está previsto para el domingo 27 de septiembre, aunque la definición sobre el reclamo de Vélez todavía podría modificar al rival de la Academia.

    ¿Boca o Vélez contra Racing?

    La resolución del Tribunal será determinante: si el reclamo de Vélez es rechazado, Boca continuará en la competencia y jugará ante Racing. Si, en cambio, el organismo le diera la razón al Fortín, sería Vélez quien ocuparía ese lugar en los cuartos de final.

    Por el momento, el Tribunal decidió esperar la presentación de Boca y trasladar la definición para la próxima semana.

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