El sorpresivo mensaje de Lionel Messi para los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

Lionel Messi tuvo un gesto especial con los atletas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El futbolista apareció en un video difundido por los canales oficiales de la competencia y envió un mensaje de apoyo a toda la delegación.
“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Sudamericanos”, comenzó Messi. Luego, destacó a quienes ya tuvieron participación y consiguieron subir al podio: “Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”.
El capitán argentino también se acordó de aquellos deportistas que todavía tienen competencias por delante. “Desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora”, expresó en el video.
Finalmente, Messi cerró su mensaje con un deseo para toda la delegación: “Desearle todo lo mejor, mandarle un abrazo grande y que estén bien”.
Messi y un mensaje desde la distancia
El saludo llegó mientras se desarrollan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países. La delegación argentina está integrada por 658 deportistas y ya alcanzó las 100 medallas en la competencia, según la información oficial difundida este jueves.
El gesto de Messi tuvo además un significado particular porque el rosarino conoce de primera mano la experiencia de representar al país en una competencia multideportiva: fue integrante del seleccionado argentino que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Los Juegos Suramericanos continuarán hasta el 26 de septiembre, con participación argentina en distintas disciplinas y nuevas posibilidades de subir al podio.