El sorpresivo mensaje de Lionel Messi para los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

El capitán de la Selección argentina envió un saludo a la delegación que compite en Santa Fe 2026, felicitó a quienes ya consiguieron medallas y les deseó suerte a los que todavía deben competir.

Lionel Messi tuvo un gesto especial con los atletas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El futbolista apareció en un video difundido por los canales oficiales de la competencia y envió un mensaje de apoyo a toda la delegación.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Sudamericanos”, comenzó Messi. Luego, destacó a quienes ya tuvieron participación y consiguieron subir al podio: “Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”.

El capitán argentino también se acordó de aquellos deportistas que todavía tienen competencias por delante. “Desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora”, expresó en el video.

Finalmente, Messi cerró su mensaje con un deseo para toda la delegación: “Desearle todo lo mejor, mandarle un abrazo grande y que estén bien”.

El mensaje de Lionel Messi a los participantes de los Juegos Suramericanos, que se están disputando en Santa Fe.



Está en todas. 1 pic.twitter.com/OZBvEfeZoB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 17, 2026 Messi y un mensaje desde la distancia El saludo llegó mientras se desarrollan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países. La delegación argentina está integrada por 658 deportistas y ya alcanzó las 100 medallas en la competencia, según la información oficial difundida este jueves.