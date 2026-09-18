Todo listo para la Copa Davis: Argentina ya conoce el orden de los partidos ante Turquía

El sorteo definió que Francisco Cerúndolo abrirá la serie y Thiago Tirante disputará el segundo punto. El equipo de Javier Frana jugará este fin de semana en Neuquén por un lugar en los Qualifiers 2027.

El equipo argentino ya conoce el orden de juego para enfrentar a Turquía en Neuquén.

Argentina ya tiene todo definido para enfrentar a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El sorteo realizado este viernes determinó el orden de los partidos de una serie que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, sobre superficie rápida y bajo techo. El seleccionado nacional buscará una victoria que le permita regresar a los Qualifiers en 2027.

El encargado de abrir la serie será Francisco Cerúndolo, quien enfrentará al turco Yanki Erel desde las 12 del sábado. Una vez finalizado ese encuentro saldrá a la cancha Thiago Tirante, elegido por el capitán Javier Frana para medirse con Mert Alkaya en el segundo punto de singles.

El orden completo de Argentina vs. Turquía La serie se disputará al mejor de cinco puntos. Después de los dos individuales del sábado, la actividad continuará el domingo desde las 11, según el cronograma oficial difundido para la serie en Neuquén.

Sábado 19, desde las 12: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel. A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Thiago Tirante vs. Mert Alkaya. Domingo 20, desde las 11: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara. Cuarto punto, si fuera necesario: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya.

Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya. Quinto punto, si fuera necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel. Argentina contará además con Mariano Navone dentro del plantel. El equipo completo está integrado por Cerúndolo, Navone, Tirante, Andreozzi y Molteni, bajo la conducción de Javier Frana. Del lado turco, el capitán Erhan Oral convocó a Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Una serie clave para volver a los Qualifiers El cruce tendrá un valor especial para Argentina después de haber quedado fuera de los Qualifiers 2026 tras la serie disputada ante Corea del Sur. Una victoria frente a Turquía le permitirá acceder nuevamente a esa instancia en 2027 y continuar el camino hacia las fases decisivas de la competencia.