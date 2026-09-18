Henry Martín probará un Toyota Corolla Cross en Villicum antes de su carrera homenaje

El histórico piloto sanjuanino tendrá el jueves su primer contacto con el auto del Corsi Sport en Villicum. El 26 y 27 de septiembre correrá ante su público en la 8ª fecha del TC2000.

Henry Martín volverá a acelerar en San Juan el próximo jueves 24 de septiembre, cuando desde las 10 realice una prueba en el Circuito San Juan Villicum a bordo del Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Será el primer contacto del histórico piloto sanjuanino con el nuevo vehículo de 500 HP que utilizará dos días después en el autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde protagonizará su esperada carrera homenaje ante el público local.

La prueba en Villicum será abierta a la prensa, por lo que los medios podrán acercarse para acompañar la actividad y registrar las primeras vueltas de Martín con el Corolla Cross. Por el momento, no está confirmado el ingreso del público al circuito.

Henry Martín, de vuelta en su autódromo El 26 y 27 de septiembre, el Autódromo El Zonda Eduardo Copello recibirá la 8ª fecha del 47º Campeonato de TC2000, que tendrá como uno de sus grandes atractivos el regreso de Henry Martín a la competencia.

Martín es una de las figuras más recordadas de la historia del TC2000 en Argentina. Su trayectoria en la categoría estuvo marcada por un estilo de manejo agresivo, su vínculo con Ford y, especialmente, por la obtención del Campeonato Argentino de 1997.

Ahora tendrá un desafío diferente: manejará por primera vez el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport, un vehículo que desarrolla 500 HP de potencia, en el mismo escenario que fue protagonista de algunos de sus momentos más importantes.