Henry Martín probará un Toyota Corolla Cross en Villicum antes de su carrera homenaje

Henry Martín volverá a acelerar en San Juan el próximo jueves 24 de septiembre, cuando desde las 10 realice una prueba en el Circuito San Juan Villicum a bordo del Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. Será el primer contacto del histórico piloto sanjuanino con el nuevo vehículo de 500 HP que utilizará dos días después en el autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde protagonizará su esperada carrera homenaje ante el público local.
La prueba en Villicum será abierta a la prensa, por lo que los medios podrán acercarse para acompañar la actividad y registrar las primeras vueltas de Martín con el Corolla Cross. Por el momento, no está confirmado el ingreso del público al circuito.
Henry Martín, de vuelta en su autódromo
El 26 y 27 de septiembre, el Autódromo El Zonda Eduardo Copello recibirá la 8ª fecha del 47º Campeonato de TC2000, que tendrá como uno de sus grandes atractivos el regreso de Henry Martín a la competencia.
Martín es una de las figuras más recordadas de la historia del TC2000 en Argentina. Su trayectoria en la categoría estuvo marcada por un estilo de manejo agresivo, su vínculo con Ford y, especialmente, por la obtención del Campeonato Argentino de 1997.
Ahora tendrá un desafío diferente: manejará por primera vez el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport, un vehículo que desarrolla 500 HP de potencia, en el mismo escenario que fue protagonista de algunos de sus momentos más importantes.
El piloto sanjuanino correrá en “su autódromo”, donde logró dos victorias durante la temporada en la que se consagró campeón argentino. La competencia tendrá así un componente especial para Martín y para los fanáticos del automovilismo de la provincia.
El TC2000 vuelve a El Zonda
Con esta presentación, el TC2000 disputará su visita número 35 al trazado sanjuanino. El máximo ganador en El Zonda es Juan María Traverso, con seis triunfos.
La última presentación de la categoría en el circuito sanjuanino fue el 12 de abril de 2026, cuando el evento convocó a más de 40.000 fanáticos y generó un fuerte movimiento turístico, con impacto en hoteles, gastronomía y comercios locales.
Cuánto cuestan las entradas
Las entradas para la fecha tendrán los siguientes valores:
Entrada general: $20.000.
Boxes con acceso a tribuna: $60.000.
La entrada es válida para los dos días.
No incluye estacionamiento.
Menores de 12 años: ingreso gratuito.