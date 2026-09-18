Temporal en la alta montaña: el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la cordillera de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo que rige durante este fin de semana —18, 19 y 20 de septiembre de 2026— debido a un fuerte temporal que afecta de lleno a la zona cordillerana de la provincia.
Las condiciones son extremas en algunas zonas de alta cordillera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo que rige durante este fin de semana —18, 19 y 20 de septiembre de 2026— debido a un fuerte temporal que afecta de lleno a la zona cordillerana de la provincia.
El fenómeno está marcado por la combinación de nevadas persistentes y vientos intensos del sector oeste, lo que motivó advertencias para quienes transiten o realicen actividades en alta montaña.
Acumulación de nieve: El SMN prevé valores de nieve acumulada de entre 30 y 70 centímetros durante los tres días que dura el alerta, advirtiendo que en algunos sectores específicos los registros podrían ser superiores de manera local.TN
Vientos intensos y ráfagas: Se esperan vientos predominantes del oeste con velocidades estimadas entre 30 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que superarán los 90 km/h en las cumbres más elevadas.
Reducción de visibilidad: Debido a la combinación del viento blanco y la nieve en suspensión, las autoridades alertan sobre una importante reducción de la visibilidad y complicaciones extremas para la circulación vehicular en los pasos fronterizos y rutas cordilleranas.
Ante este escenario de marcada inestabilidad en la alta montaña, las autoridades locales y los organismos de emergencia sugieren:
Evitar el tránsito por rutas cordilleranas a menos que sea estrictamente necesario.
Consultar el estado de los pasos fronterizos y las actualizaciones oficiales del SMN antes de emprender cualquier viaje hacia la zona cordillerana.
Extremar la precaución para el personal y los rescatistas apostados en la región debido a la peligrosidad de las ráfagas y la acumulación nívea.