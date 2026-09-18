    • 18 de septiembre de 2026 - 09:59

    Temporal en la alta montaña: el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la cordillera de San Juan

    Las condiciones son extremas en algunas zonas de alta cordillera.

    Temporal en la alta montaña: el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la cordillera de San Juan

    Temporal en la alta montaña: el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la cordillera de San Juan

    Foto:

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo que rige durante este fin de semana —18, 19 y 20 de septiembre de 2026— debido a un fuerte temporal que afecta de lleno a la zona cordillerana de la provincia.

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    El fenómeno está marcado por la combinación de nevadas persistentes y vientos intensos del sector oeste, lo que motivó advertencias para quienes transiten o realicen actividades en alta montaña.

    Claves del temporal cordillerano

    • Acumulación de nieve: El SMN prevé valores de nieve acumulada de entre 30 y 70 centímetros durante los tres días que dura el alerta, advirtiendo que en algunos sectores específicos los registros podrían ser superiores de manera local.

      TN

    • Vientos intensos y ráfagas: Se esperan vientos predominantes del oeste con velocidades estimadas entre 30 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que superarán los 90 km/h en las cumbres más elevadas.

    • Reducción de visibilidad: Debido a la combinación del viento blanco y la nieve en suspensión, las autoridades alertan sobre una importante reducción de la visibilidad y complicaciones extremas para la circulación vehicular en los pasos fronterizos y rutas cordilleranas.

    Recomendaciones oficiales

    Ante este escenario de marcada inestabilidad en la alta montaña, las autoridades locales y los organismos de emergencia sugieren:

    • Evitar el tránsito por rutas cordilleranas a menos que sea estrictamente necesario.

    • Consultar el estado de los pasos fronterizos y las actualizaciones oficiales del SMN antes de emprender cualquier viaje hacia la zona cordillerana.

    • Extremar la precaución para el personal y los rescatistas apostados en la región debido a la peligrosidad de las ráfagas y la acumulación nívea.

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