Temporal en la alta montaña: el SMN emitió alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la cordillera de San Juan

Acumulación de nieve: El SMN prevé valores de nieve acumulada de entre 30 y 70 centímetros durante los tres días que dura el alerta, advirtiendo que en algunos sectores específicos los registros podrían ser superiores de manera local. TN

Vientos intensos y ráfagas: Se esperan vientos predominantes del oeste con velocidades estimadas entre 30 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que superarán los 90 km/h en las cumbres más elevadas.