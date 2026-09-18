Pocito sin picadas: habilitan una línea de WhatsApp para que los vecinos denuncien carreras ilegales

La iniciativa es impulsada por el Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito. Tras un reciente siniestro vial atribuido a estas prácticas clandestinas.

El Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito lanzó una campaña preventiva para incentivar a los vecinos del departamento a denunciar picadas clandestinas y maniobras peligrosas en la vía pública. A través de una línea directa de WhatsApp, la ciudadanía podrá colaborar enviando material multimedia y datos precisos para erradicar este delito.

Desde el organismo judicial remarcaron que este tipo de conductas no sólo ponen en peligro la vida de quienes conducen las motocicletas y vehículos, sino también la de peatones, familias y vecinos en general. El objetivo central de la medida es construir calles más seguras y evitar tragedias fatales.

Los pasos para realizar las denuncias Para colaborar con las autoridades, se solicita a los vecinos registrar información objetiva en el momento del hecho o con posterioridad:

Captura de imágenes: sacar fotos y/o grabar videos de las picadas o maniobras riesgosas.

sacar fotos y/o grabar videos de las picadas o maniobras riesgosas. Identificación: anotar o registrar las patentes de las motos o vehículos involucrados, siempre que sea posible.

anotar o registrar las patentes de las motos o vehículos involucrados, siempre que sea posible. Ubicación y hora: indicar la calle, barrio, referencias concretas y el horario aproximado.

indicar la calle, barrio, referencias concretas y el horario aproximado. Envío: mandar toda la información vía WhatsApp al número 264 526 0001. Desde el juzgado enfatizaron que toda la información recibida será tratada de forma estricta, anónima, segura y confidencial.

Antecedentes y motivaciones de la medida en Pocito El juez Sergio Martín Escamilla explicó el contexto en el que surge este canal directo de denuncia: "Hay picadas frecuentes. A principio de año hicimos un operativo conjunto con Tránsito y los inspectores municipales de Pocito y fuimos contra los organizadores directamente. Eso hizo que estas prácticas peligrosas disminuyeran en el departamento. Pero lanzamos esta medida debido al siniestro vial que hubo la semana pasada, provocado aparentemente por una picada", declaró el magistrado.