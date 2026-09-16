Pocito abre la puerta a nuevas diplomaturas universitarias con la UNSAM

Pocito busca ampliar las oportunidades de formación universitaria para sus vecinos y dio un nuevo paso en esa dirección con un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). El acuerdo permitirá avanzar en nuevas propuestas de capacitación y formación profesional vinculadas con algunas de las áreas estratégicas para el desarrollo del departamento.

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El intendente Fabián Aballay encabezó la jornada de articulación institucional, académica y científica que tuvo lugar en el Campus Miguelete de la UNSAM, en la provincia de Buenos Aires. Allí se concretó la firma del convenio y se avanzó en la implementación de dos nuevas diplomaturas destinadas a vecinos, profesionales, emprendedores y actores del sector público y privado.

Las propuestas serán la Diplomatura en Gestión Cultural y Turística y la Diplomatura en Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Ambas surgen de convenios específicos que acompañan el Convenio Marco de Colaboración firmado entre la Municipalidad de Pocito y la universidad.

La primera estará orientada a fortalecer las capacidades de quienes trabajan en turismo y cultura, con herramientas para poner en valor el patrimonio, desarrollar circuitos turísticos sostenibles y diseñar propuestas capaces de generar impacto económico en el territorio.

La segunda estará destinada principalmente a pymes, profesionales y funcionarios municipales, con contenidos relacionados con sustentabilidad, gobernanza ética, triple impacto y articulación con el entramado socioproductivo.

De esta manera, el municipio apunta a que el acceso a la capacitación universitaria pueda llegar directamente al territorio, con propuestas vinculadas a las necesidades actuales de Pocito y que puedan traducirse en nuevas herramientas para el crecimiento profesional y económico de los vecinos.

Pero la agenda de Aballay en la UNSAM no se limitó a la firma del convenio. Durante la jornada, el intendente recorrió el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la Escuela de Bio y Nanotecnología, donde conoció proyectos de investigación aplicada y desarrollos vinculados con la innovación y el sector productivo.

También se presentaron tres startups biotecnológicas surgidas del ámbito de la UNSAM: Cálice Biotech, CROFA Biotech y Chemtest. Sus representantes explicaron sus modelos de innovación, productos y principales desafíos ante investigadores, emprendedores, estudiantes y graduados.

El acto central contó con la participación del rector de la UNSAM, Carlos Greco; el decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz; el intendente Fabián Aballay; el director de Planificación, Cristian Morales, y el senador nacional Sergio Uñac.

El convenio abre así una agenda que va más allá de las diplomaturas y contempla la posibilidad de avanzar en transferencia tecnológica, innovación y nuevas alianzas estratégicas entre Pocito y una de las universidades nacionales con fuerte desarrollo en investigación.

Para el municipio, el objetivo es que este vínculo con la UNSAM permita incorporar conocimiento, fortalecer capacidades y generar nuevas oportunidades de formación y desarrollo sin que los vecinos deban quedar al margen de las propuestas que surgen del ámbito universitario y científico.