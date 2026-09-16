Corte y desvíos: este jueves repavimentan calle Entre Ríos en el microcentro

En el marco del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 17 de septiembre con un nuevo frente de obras destinado a la recuperación de la calzada en una de las arterias más transitadas del microcentro.

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Los trabajos se concentrarán específicamente sobre calle Entre Ríos, en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Santa Fe, donde se ejecutarán tareas intensivas de repavimentación para optimizar la superficie de rodamiento y mejorar la fluidez vehicular en el sector céntrico.

Debido a la magnitud de las tareas viales y a la presencia de maquinaria pesada sobre la calzada, la intervención generará demoras temporales en la circulación urbana. Por este motivo, el municipio emitió una serie de recomendaciones para los conductores y peatones que circulen por la zona:

Circular con precaución y prestar atención a la cartelería preventiva instalada en el perímetro.

Optar por vías alternativas de circulación para evitar congestionamientos en las horas de mayor caudal vehicular.

Respetar las indicaciones del personal de tránsito apostado en los cruces cercanos al tramo en ejecución.

Un plan en constante movimiento

La intervención sobre calle Entre Ríos forma parte del cronograma vial diagramado por la comuna para dotar a la Ciudad de San Juan de una infraestructura urbana más segura y moderna. El Plan 50 Cuadras se consolidó como la iniciativa central de la gestión municipal para recuperar arterias deterioradas, interviniendo de manera progresiva en distintos puntos estratégicos de la trama urbana.

Desde el área correspondiente indicaron que las restricciones de tránsito se mantendrán vigentes durante las horas que demande la ejecución de las tareas sobre la calzada, retomando la normalidad de la circulación una vez finalizada la jornada de obra.