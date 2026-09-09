    • 9 de septiembre de 2026 - 12:05

    Nuevo corte en avenida Libertador: cómo será la circulación y cuáles son los desvíos

    Vialidad Provincial realiza trabajos en la zona del Centro Cívico. El tránsito hacia el centro podrá circular por el carril norte, mientras que quienes se dirijan hacia Rivadavia deberán tomar un desvío por Salta, San Luis y Las Heras.

    Corte calle.

    Corte calle.

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    La Dirección Provincial de Vialidad dispuso un nuevo corte de tránsito en avenida Libertador, en inmediaciones del Centro Cívico, debido a la continuidad de los trabajos previstos en la zona.

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    Ante esta situación, se establecieron modificaciones en la circulación para ambos sentidos de la avenida.

    De oeste a este, hacia el centro, los vehículos podrán avanzar por avenida Libertador hasta la rotonda de Las Heras y continuar por el carril norte de la arteria, ya que las tareas se desarrollarán sobre el carril sur.

    En tanto, de este a oeste, desde Capital hacia Rivadavia, los conductores deberán desviarse por calle Salta, continuar por San Luis y luego dirigirse hacia Las Heras.

    Como parte de este esquema, calle Las Heras tendrá doble sentido de circulación únicamente en el tramo comprendido entre San Luis y avenida Libertador, lo que permitirá posteriormente retomar Libertador en dirección al oeste.

    Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y tener en cuenta que podrían registrarse demoras durante el desarrollo de los trabajos.

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