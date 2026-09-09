Brusco cambio de tiempo en San Juan: anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para el sábado, ¿podría nevar?

San Juan atraviesa una semana con temperaturas propias de la primavera, pero el panorama cambiará de manera marcada durante los próximos días. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, el ingreso de una profunda vaguada provocará un período de inestabilidad y un fuerte descenso de la temperatura, con un sábado que tendrá características invernales.

Cálido y con viento, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 9 de septiembre

Para este miércoles 9 de septiembre se espera una jornada agradable, con una mínima de entre 5 y 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 24 grados , con cielo parcialmente cubierto por nubes altas durante las primeras horas y mayor presencia del sol por la tarde.

El jueves las condiciones serán similares, aunque comenzará a aumentar la nubosidad hacia la noche. La mínima rondará los 5 o 6 grados y la máxima llegará a unos 22 grados . Además, podrían registrarse algunas tormentas aisladas durante la tarde-noche.

El cambio comenzará a hacerse más evidente el viernes, cuando la inestabilidad se intensificará. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la cobertura nubosa.

El momento más destacado del cambio de tiempo llegará durante la madrugada y la jornada del sábado. Poblete explicó que una profunda vaguada proveniente del Atlántico avanzará sobre el Cono Sur y dará lugar a la formación de una baja segregada en la zona de Mendoza y Neuquén, un sistema que tendrá impacto sobre San Juan.

En ese contexto, podrían producirse lluvias durante la madrugada del sábado, con precipitaciones estimadas en el orden de los 2 a 3 milímetros y una probabilidad que, en algunos momentos, podría alcanzar el 90%. Las lluvias incluso podrían extenderse durante la mañana. A esto se sumará un cielo prácticamente cubierto durante toda la jornada y un incremento del viento sur, con velocidades medias de entre 27 y 30 kilómetros por hora.

El resultado será un marcado descenso térmico: la máxima del sábado podría ubicarse apenas entre 6 y 8 grados. “Nos preparemos para un sábado invernal”, anticipó el climatólogo, al remarcar que se tratará de una jornada muy diferente a las temperaturas primaverales de los días previos. Si bien Poblete no confirmó nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional, sí lo hizo.

Cómo seguirá el tiempo después del frío

El domingo comenzará a ceder el impacto de la vaguada. Se espera cielo parcialmente a mayormente nublado y una máxima cercana a los 12 grados, mientras que la mínima podría ubicarse alrededor de los 0 grados.

Para el lunes, la situación tenderá a mejorar, con una mínima estimada en 2 grados y una máxima de unos 19 grados, bajo cielo mayormente nublado.

Finalmente, el martes las condiciones volverían a ser más acordes a la primavera, con una mínima cercana a los 6 grados y una máxima que podría alcanzar los 21 grados.

Así, San Juan pasará en pocos días de máximas cercanas a los 24 grados a una jornada con temperaturas máximas de un dígito, en un brusco cambio de escenario marcado por la llegada de la vaguada y la inestabilidad durante el fin de semana.