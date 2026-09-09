    • 9 de septiembre de 2026 - 12:15

    Brusco cambio de tiempo en San Juan: anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para el sábado, ¿podría nevar?

    El climatólogo Germán Poblete anticipó temperaturas de hasta 24 grados para este miércoles, pero advirtió por un marcado descenso durante el fin de semana. El sábado podría tener una máxima de apenas 6 a 8 grados, lluvias y viento sur.

    Frío en San Juan.

    Frío en San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atraviesa una semana con temperaturas propias de la primavera, pero el panorama cambiará de manera marcada durante los próximos días. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, el ingreso de una profunda vaguada provocará un período de inestabilidad y un fuerte descenso de la temperatura, con un sábado que tendrá características invernales.

    Leé además

    Clima en San Juan.

    Cálido y con viento, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 9 de septiembre
    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Así estará el tiempo en San Juan este martes 8 de septiembre

    Para este miércoles 9 de septiembre se espera una jornada agradable, con una mínima de entre 5 y 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 24 grados, con cielo parcialmente cubierto por nubes altas durante las primeras horas y mayor presencia del sol por la tarde.

    El jueves las condiciones serán similares, aunque comenzará a aumentar la nubosidad hacia la noche. La mínima rondará los 5 o 6 grados y la máxima llegará a unos 22 grados. Además, podrían registrarse algunas tormentas aisladas durante la tarde-noche.

    El cambio comenzará a hacerse más evidente el viernes, cuando la inestabilidad se intensificará. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche aumentará la cobertura nubosa.

    Un sábado con temperaturas invernales

    El momento más destacado del cambio de tiempo llegará durante la madrugada y la jornada del sábado. Poblete explicó que una profunda vaguada proveniente del Atlántico avanzará sobre el Cono Sur y dará lugar a la formación de una baja segregada en la zona de Mendoza y Neuquén, un sistema que tendrá impacto sobre San Juan.

    En ese contexto, podrían producirse lluvias durante la madrugada del sábado, con precipitaciones estimadas en el orden de los 2 a 3 milímetros y una probabilidad que, en algunos momentos, podría alcanzar el 90%. Las lluvias incluso podrían extenderse durante la mañana. A esto se sumará un cielo prácticamente cubierto durante toda la jornada y un incremento del viento sur, con velocidades medias de entre 27 y 30 kilómetros por hora.

    El resultado será un marcado descenso térmico: la máxima del sábado podría ubicarse apenas entre 6 y 8 grados. “Nos preparemos para un sábado invernal”, anticipó el climatólogo, al remarcar que se tratará de una jornada muy diferente a las temperaturas primaverales de los días previos. Si bien Poblete no confirmó nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional, sí lo hizo.

    Cómo seguirá el tiempo después del frío

    El domingo comenzará a ceder el impacto de la vaguada. Se espera cielo parcialmente a mayormente nublado y una máxima cercana a los 12 grados, mientras que la mínima podría ubicarse alrededor de los 0 grados.

    Para el lunes, la situación tenderá a mejorar, con una mínima estimada en 2 grados y una máxima de unos 19 grados, bajo cielo mayormente nublado.

    Finalmente, el martes las condiciones volverían a ser más acordes a la primavera, con una mínima cercana a los 6 grados y una máxima que podría alcanzar los 21 grados.

    Así, San Juan pasará en pocos días de máximas cercanas a los 24 grados a una jornada con temperaturas máximas de un dígito, en un brusco cambio de escenario marcado por la llegada de la vaguada y la inestabilidad durante el fin de semana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    chimbas realizo tareas de limpieza en canales de el mogote viejo para prevenir desbordes

    Chimbas realizó tareas de limpieza en canales de El Mogote Viejo para prevenir desbordes

    Corte calle.

    Nuevo corte en avenida Libertador: cómo será la circulación y cuáles son los desvíos

    San Juan continúa capacitando a la comunidad en temas turísticos.

    San Juan Capacita en Turismo: más de 500 personas participaron de la formación en lo que va del año

    Por Fabiana Juarez
    ReProTran San Juan. Foto: Daniel Arias.

    ReProTran en San Juan: 600 personas ingresaron a la plataforma y 130 choferes fueron habilitados

    Por Redacción Diario de Cuyo