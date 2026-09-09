ReProTran en San Juan: 600 personas ingresaron a la plataforma y 130 choferes fueron habilitados

La nueva normativa para el transporte de pasajeros comenzó a implementarse en San Juan y, en sus primeras horas de funcionamiento, más de 600 personas ya ingresaron a la plataforma del Registro Provincial del Transporte (ReProTran) . De ese total, se iniciaron alrededor de 250 trámites y unos 130 choferes ya quedaron inscriptos y habilitados .

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El dato fue confirmado por el secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Molina , durante una entrevista con Radio Sarmiento. El funcionario explicó que el proceso todavía está en marcha y que, además de la registración de los conductores, debe completarse la correspondiente a los vehículos y luego la vinculación entre ambos.

“Es un proceso”, aclaró Molina, quien destacó que el cambio implica dejar atrás el sistema de licencias y cupos para avanzar hacia un registro digital y abierto , al que podrán acceder quienes cumplan con los requisitos establecidos.

El objetivo, según explicó, es simplificar los trámites para quienes prestan el servicio y, al mismo tiempo, ampliar la oferta disponible para los usuarios.

No. Este es uno de los principales cambios. No existe un cupo de personas que puedan registrarse. Todo aquel que quiera prestar el servicio podrá hacerlo siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

¿Qué pasa con quienes ya son taxistas o remiseros?

Deben registrarse en el nuevo sistema. El trámite contempla por un lado la inscripción del conductor y, por otro, la del vehículo. Ambos deberán quedar vinculados para poder prestar el servicio.

¿Se necesita carnet profesional?

Sí. Para transportar pasajeros a cambio de dinero es obligatorio contar con licencia de conducir profesional. Molina remarcó que no cualquier persona con licencia puede desarrollar esta actividad.

¿Es obligatorio ser monotributista?

El conductor debe estar registrado fiscalmente porque desarrolla una actividad comercial. Sin embargo, no necesariamente debe ser monotributista: puede tener la condición fiscal que corresponda frente a ARCA. Si trabaja en relación de dependencia, las obligaciones recaerán sobre la empresa que lo contrató.

Secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina

¿Qué pasa si el conductor tiene antecedentes?

Molina explicó que la cuestión está vinculada con la licencia profesional. Si una persona tiene antecedentes que le impiden obtener una licencia profesional, no podrá ser habilitada para transportar pasajeros.

¿Los jubilados pueden trabajar?

Sí. Si una persona jubilada quiere prestar el servicio, deberá cumplir con los mismos requisitos que el resto de los conductores, incluida la registración fiscal correspondiente.

¿Qué documentación hay que presentar?

El sistema busca que la mayor parte de la información se complete automáticamente mediante los registros oficiales. Actualmente se solicita principalmente documentación vinculada al vehículo y el seguro.

Para iniciar el trámite es necesario contar con un usuario de SIDI, ingresar a la página de Transporte y seguir los pasos indicados por la plataforma.

¿Los autos eléctricos pueden trabajar?

Sí. La nueva normativa permite que los vehículos eléctricos presten el servicio, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Además, se eliminó el requisito que exigía determinadas dimensiones de baúl. Ahora pueden utilizarse vehículos de diferentes tamaños.

¿Qué antigüedad puede tener un vehículo?

La legislación establece un máximo de 10 años de antigüedad para los automóviles destinados al transporte de pasajeros.

Molina aclaró que las aplicaciones no pueden establecer por su cuenta un límite diferente que contradiga la normativa provincial y nacional. Si una plataforma admite vehículos de mayor antigüedad, eso no modifica el requisito legal que debe cumplirse en San Juan.

¿Desaparece el tarifador?

No necesariamente. El tarifador pasa a ser opcional. La Secretaría de Transporte establecerá una tarifa orientativa, pero el precio final podrá acordarse entre el pasajero y el prestador del servicio.

En las aplicaciones, el usuario podrá conocer el valor del viaje antes de aceptarlo. En cambio, quien tome un taxi en la calle o desde un paradero podrá optar por utilizar el tarifador y pagar según lo que marque el dispositivo.

¿Todos van a cobrar lo mismo?

No. La tarifa fijada por la Secretaría será orientativa. Los prestadores podrán establecer precios diferentes, hacer promociones o cobrar más por un servicio de mayor calidad.

La idea es que el usuario pueda comparar y decidir qué servicio contratar.

¿Las aplicaciones tienen que estar registradas?

El nuevo sistema pone el foco en el conductor y el vehículo que realizan efectivamente el servicio. La aplicación funciona como un medio de contacto entre el pasajero y el prestador.

Por eso, quien debe estar registrado y habilitado es el chofer junto con el automóvil.

¿Qué seguro deben tener los vehículos?

Los automóviles deben contar con el seguro correspondiente para transporte de pasajeros.

¿Cómo se podrá saber si un chofer o un auto está habilitado?

La Secretaría prevé habilitar una consulta para que los usuarios puedan verificar la situación del vehículo mediante su patente.

También se podrá consultar la información correspondiente al conductor a través de su número de registro.

La recomendación será comprobar que el vehículo y el chofer estén habilitados antes de contratar el servicio.

¿Cuándo comenzarán los controles?

El nuevo sistema ya está vigente, pero la Secretaría de Transporte esperará a que exista una cantidad suficiente de personas registradas para avanzar con controles más intensivos.

Molina señaló que se trata de una transformación profunda y que durante las primeras semanas se observará cómo evoluciona el registro. Como referencia, estimó que unos 30 días podrían ser necesarios para conocer cuál será el nivel de adhesión y cuántas personas finalmente se incorporarán al sistema.

Mientras tanto, la inscripción continúa abierta y puede realizarse de manera digital durante las 24 horas.

El cambio apunta así a reemplazar el antiguo esquema de licencias y cupos por un sistema de registro que permita incorporar nuevos prestadores y, según explicó el secretario, generar una mayor oferta y más alternativas para los usuarios.