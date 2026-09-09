San Juan Capacita en Turismo: más de 500 personas participaron de la formación en lo que va del año

La constante profesionalización de quienes forman parte directa e indirectamente de la actividad turística se consolidó como uno de los ejes centrales en San Juan. Durante el mes de septiembre de 2026, la entrega de certificados del programa "San Juan Capacita en Turismo" marcó un paso clave en el fortalecimiento del sector.

En un acto significativo, más de 500 personas recibieron sus acreditaciones correspondientes a las diversas propuestas formativas dictadas a lo largo del año. Impulsado de forma estratégica por el Ministerio de Turismo, el programa busca potenciar el capital humano de la provincia, incorporar herramientas técnicas actualizadas y abrir nuevas oportunidades laborales en una industria en constante crecimiento.

Para responder a las exigencias del mercado actual y potenciar los atributos de la región, la edición 2026 del programa desplegó un amplio abanico de cursos específicos. La oferta formativa combinó el desarrollo de competencias operativas, la concientización ambiental y el aprovechamiento de las rutas identitarias de la provincia.

Entre los talleres y cursos dictados se destacaron propuestas clave como Calidad en Atención del Turista, Recepción Hotelera, Servicio de Mucama y Lengua de Señas Argentina para Turismo. Asimismo, la enseñanza de idiomas y la comunicación tuvieron un rol preponderante a través de los trayectos de Inglés para Turismo, Oratoria y Técnicas de Expresión.

En materia de innovación y promoción, se capacito en Marketing Digital para Turismo, Organización de Eventos, Ceremonial y Protocolo y Diseño de Experiencias Turísticas. Por su parte, la puesta en valor de los recursos regionales tuvo su lugar central con los cursos de Turismo Sustentable, Enoturismo / Turismo del Vino y Turismo del Olivo.

Formación a sectores estratégicos de San Juan

Desde sus primeros pasos, "San Juan Capacita en Turismo" ha demostrado ser un motor de transformación real para la economía provincial. En sus primeras ediciones, la iniciativa ya acumulaba más de 1.500 alumnos capacitados y superaba la veintena de ofertas académicas dictadas, números que continúan en franco ascenso tras las últimas entregas.

Un aspecto diferencial de esta política pública radica en su alcance transversal. El programa extendió sus contenidos hacia actores clave de la comunidad que mantienen contacto diario con los visitantes, como la Policía de San Juan. Agentes de la fuerza provincial recibieron instrucción sobre los principales atractivos locales, las normativas de turismo aventura, el desarrollo de circuitos rurales y el mapeo de las rutas turísticas más transitadas.

A la par de esta articulación institucional, la propuesta logró un marcado carácter federal al realizar sus dictados mediante modalidades virtuales y semipresenciales. Gracias a esto, vecinos e ingresantes de departamentos alejados como Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Sarmiento pudieron acceder exactamente a las mismas herramientas de formación, impulsando el desarrollo turístico homogéneo y de calidad en cada rincón de la provincia.