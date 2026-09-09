    • 9 de septiembre de 2026 - 11:42

    Más tiempo para vos: Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan amplía su horario de atención

    El concesionario oficial Toyota en San Juan extiende su horario para acompañar mejor a sus clientes y brindar más oportunidades de asesoramiento.

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    En Señor González sabemos que cada cliente tiene sus propios tiempos. Por eso, decidimos dar un paso más para estar más cerca: ampliamos nuestro horario de atención al público.

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    Desde ahora, quienes quieran conocer un Toyota, recibir asesoramiento, consultar alternativas de financiación, avanzar con la compra de un vehículo o simplemente encontrar la mejor opción para sus necesidades, cuentan con más horas y más posibilidades para hacerlo.

    NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN

    • Lunes a viernes

    7:30 a 21:00 horas

    • Sábados

    7:30 a 13:00 horas

    La decisión responde a una premisa sencilla: adaptarnos a nuestros clientes.

    Hay quienes necesitan acercarse temprano antes de comenzar su jornada. Otros disponen de tiempo recién después del trabajo. También están quienes aprovechan el sábado para tomar una decisión importante con tranquilidad. Ahora, todos cuentan con un horario más amplio para acercarse a Señor González.

    La ampliación del horario también busca facilitar la atención de quienes necesitan resolver diferentes gestiones vinculadas a su vehículo y encontrar respuestas sin tener que modificar sus obligaciones cotidianas.

    “Queremos estar más cerca de nuestros clientes y acompañarlos en sus tiempos. Ampliar nuestro horario significa justamente eso: brindar más posibilidades para que puedan acercarse, ser asesorados y encontrar la solución que necesitan”, señaló Eduardo Savastano CEO Grupo González.

    Con esta nueva modalidad, Señor González refuerza su compromiso de estar cada vez más cerca de los sanjuaninos, ofreciendo una experiencia de atención pensada para las necesidades reales de cada cliente.

    Porque cuando se trata de elegir un Toyota, tener más tiempo para decidir también es parte de una buena experiencia.

    Señor González | Concesionario Oficial Toyota en San Juan

    Nuevos horarios de atención

    • Lunes a viernes: 7:30 a 21:00 hs.
    • Sábados: 7:30 a 13:00 hs.
    • Dirección: Saturnino Sarassa 850 Este, Capital – San Juan
    • Teléfono: 0264 422-6161
    • WhatsApp: +54 264 436-3857
    • Web: www.toyotasanjuan.com.ar

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