Huarpe SRL Seguridad Integral Lidera la Transformación del Sector Minero a través de la Capacitación, la Sustentabilidad y la Cobertura Nacional

En el marco del constante crecimiento y profesionalización de la industria minera e industrial en San Juan y en todo el país, Huarpe SRL Seguridad Integral se consolida como el eje motor y actor fundamental del desarrollo territorial, demostrando un sólido compromiso social empresario y una apuesta decidida por la educación. Bajo la firme convicción de que la capacitación continua es la herramienta estratégica para enaltecer y dignificar la actividad de la seguridad privada en las operaciones mineras, la firma sanjuanina ha dado un paso trascendental al sumarse activamente a la Diplomatura Universitaria en Seguridad Patrimonial para Entornos Industriales y Mineros.

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Huarpe SRL se ha consolidado en el ambiente minero no solo en la provincia de San Juan, donde se ubica su casa central y de donde es originaria, sino que ha extendido exitosamente sus operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, prestando servicios en diversas operaciones mineras desde Jujuy hasta Santa Cruz.

De la mano del constante impulso de la minería, la compañía ha alcanzado una posición de liderazgo único al convertirse en la única empresa nacional de la región que efectúa el servicio de transporte de valores (caudales). Su propuesta integral de soluciones 360° incluye además:

Demostrando un fuerte arraigo y compromiso con las comunidades locales donde opera, Huarpe SRL ha financiado 20 becas al 100 % destinadas a habitantes del departamento de Calingasta. Esta acción se enmarca en una alianza estratégica tripartita articulada conjuntamente con:

Andes Corporación Minera - Proyecto Los Azules , que aportó 40 becas al 100 %.

, que aportó 40 becas al 100 %. Huarpe SRL , que sumó 20 becas al 100 %.

, que sumó 20 becas al 100 %. La Universidad Católica de Cuyo, a través de su Escuela de Seguridad, que otorgó 10 becas al 100 %.

Esta sinergia posibilitó un total de 70 becas destinadas a habitantes de la comunidad local, derribando barreras geográficas y democratizando el acceso a la formación universitaria de excelencia en el propio territorio. De este modo, Huarpe SRL impulsa y gestiona la mejora continua, contribuyendo socialmente al dotar a los ciudadanos de herramientas técnicas, conceptuales y de conocimiento que promueven su crecimiento personal, inserción laboral y el desarrollo integral de la comunidad.

Existe una profunda esperanza de que este modelo transformador implementado en el departamento de Calingasta pueda replicarse en los demás departamentos de la provincia de San Juan donde se proyectan y desarrollan emprendimientos mineros. Asimismo, estas acciones de formación y capacitación no son privativas únicamente de los actores actuales, sino que constituyen un esquema abierto que puede multiplicarse de la mano de otras instituciones privadas o del Estado que busquen coadyuvar a la conformación de una sociedad laboralmente activa, capaz de dar respuesta técnica y humana a la demanda futura de la industria.

Liderazgo en Calidad, Gestión y Sustentabilidad

El liderazgo de Huarpe SRL en el sector no solo se refleja en sus acciones comunitarias y educativas, sino también en sus elevados estándares de gestión. Huarpe es la única empresa de seguridad de la región que certifica las máximas normas de calidad, entre las que destacan la norma ISO 9001 de gestión de la calidad y la prestigiosa norma ISO 18788, específica para la gestión de operaciones de seguridad privada bajo marcos internacionales y respetuosos de los derechos humanos.

Alineada con una visión moderna de la sostenibilidad corporativa y ética empresarial, la compañía reafirma su transparencia y compromiso social mediante su adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, habiendo efectuado y presentado exitosamente su segundo Reporte de Sustentabilidad.

A través de la integración de valores éticos, la profesionalización del recurso humano, la tecnología de vanguardia y la gestión con impacto directo en el territorio, Huarpe SRL Seguridad Integral no solo presta servicios de alta complejidad a nivel federal, sino que se posiciona como una organización clave que impulsa activamente el futuro productivo y social del país.