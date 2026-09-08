El Servicio Penitenciario de San Juan expuso su modelo de salud mental y bienestar laboral en un foro internacional

Innovación y alianzas público-privadas en la gestión del Bienestar fue el lema que convocó a especialistas y organismos de seguridad en el IV Congreso Internacional de Bienestar, un espacio donde el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tuvo una destacada participación para dar a conocer las políticas de cuidado que implementa con sus agentes.
La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el director de la institución, Carlos Suárez, junto a efectivos locales. En tanto, la presentación oficial del trabajo institucional estuvo a cargo del jefe de Recursos Humanos, lic. Mauricio Rubiño, y la lic. Andrea Alonso, quienes compartieron detalles sobre el abordaje integral que se lleva adelante en la provincia.
Un nuevo enfoque para el personal penitenciario
Durante el encuentro, los representantes locales presentaron el Proyecto del Área de Bienestar Integral del Personal, una iniciativa que ya comenzó a ponerse en marcha dentro de la órbita de la Jefatura de Recursos Humanos.
El plan apunta a consolidar un sistema de prevención, acompañamiento y detección temprana de necesidades, concebido no como un beneficio secundario, sino como un pilar estratégico indispensable para el funcionamiento operativo de la institución y la calidad de las condiciones laborales.
Esta propuesta se integra formalmente al Plan de Acción de Recursos Humanos 2026, una hoja de ruta que busca articular la vida laboral y personal de los trabajadores para potenciar el desempeño interno del SPP.
Temas clave y proyección local
A lo largo del congreso se debatieron ejes centrales para el desarrollo institucional moderno, tales como:
Longevidad saludable y telemedicina.
Salud mental y contención emocional.
Impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo.
Vínculos sociales y fortalecimiento del trabajo en equipo.
Para el Servicio Penitenciario Provincial, el intercambio de experiencias con otros organismos públicos y privados representa una oportunidad para adaptar herramientas innovadoras a la realidad local, con la meta de transformar las ideas debatidas en acciones concretas que refuercen la capacidad operativa y el bienestar de los agentes en toda la provincia.