El Servicio Penitenciario de San Juan expuso su modelo de salud mental y bienestar laboral en un foro internacional

Un nuevo modelo de gestión en el Servicio Penitenciario Provincial prioriza el cuidado integral y la salud mental de los agentes como un pilar estratégico para fortalecer la operatividad institucional, una iniciativa presentada en el IV Congreso Internacional de Bienestar.

Innovación y alianzas público-privadas en la gestión del Bienestar fue el lema que convocó a especialistas y organismos de seguridad en el IV Congreso Internacional de Bienestar, un espacio donde el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tuvo una destacada participación para dar a conocer las políticas de cuidado que implementa con sus agentes.

La delegación sanjuanina estuvo encabezada por el director de la institución, Carlos Suárez, junto a efectivos locales. En tanto, la presentación oficial del trabajo institucional estuvo a cargo del jefe de Recursos Humanos, lic. Mauricio Rubiño, y la lic. Andrea Alonso, quienes compartieron detalles sobre el abordaje integral que se lleva adelante en la provincia.

Un nuevo enfoque para el personal penitenciario Durante el encuentro, los representantes locales presentaron el Proyecto del Área de Bienestar Integral del Personal, una iniciativa que ya comenzó a ponerse en marcha dentro de la órbita de la Jefatura de Recursos Humanos.

El plan apunta a consolidar un sistema de prevención, acompañamiento y detección temprana de necesidades, concebido no como un beneficio secundario, sino como un pilar estratégico indispensable para el funcionamiento operativo de la institución y la calidad de las condiciones laborales.

Esta propuesta se integra formalmente al Plan de Acción de Recursos Humanos 2026, una hoja de ruta que busca articular la vida laboral y personal de los trabajadores para potenciar el desempeño interno del SPP.