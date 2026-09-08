    • 8 de septiembre de 2026 - 16:31

    La Tarde de las Mamografías: éxito en la quinta edición con más de 200 controles preventivos en San Juan

    Con una asistencia cercana al 86% de los turnos asignados, la estrategia impulsada por el Ministerio de Salud busca reducir las barreras de acceso mediante la extensión horaria en nueve efectores de la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud llevó a cabo la quinta edición de La Tarde de las Mamografías, una estrategia orientada a facilitar el acceso de las mujeres a los controles preventivos mediante la extensión horaria en distintos puntos de la provincia.

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    Durante esta nueva jornada, que se desarrolló bajo la organización de la Dirección de Materno Infancia y el Programa de Cáncer de Mama (dependientes de la Secretaría Técnica), se concretaron más de 200 mamografías y 38 test de HPV para el tamizaje de cáncer de cuello uterino.

    La iniciativa se implementó de manera simultánea en nueve efectores de salud, incluyendo hospitales, centros periféricos y Unidades Sanitarias Móviles. El objetivo principal de esta modalidad es reducir las barreras de accesibilidad que suelen presentarse en los horarios habituales de atención.

    Desde la cartera sanitaria destacaron la alta respuesta de la comunidad, registrando una asistencia cercana al 86% de los turnos asignados. Con esta nueva edición —la quinta desde el inicio de la iniciativa en diciembre de 2025—, el programa consolida una herramienta clave para la detección temprana y la promoción de la salud integral de la mujer en San Juan.

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