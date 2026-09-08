San Juan lanzó el Registro Provincial del Transporte: todo lo que deben saber los prestadores y usuarios

El Ministerio de Gobierno puso en marcha en San Juan el nuevo Registro Provincial del Transporte (ReProTran) , una plataforma oficial (transporte.sanjuan.gob.ar) pensada para registrar, organizar y centralizar digitalmente toda la información de la prestación del servicio de transporte de pasajeros.

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Con este nuevo sistema, la provincia se convierte en el primer lugar del país en eliminar el esquema tradicional de licencias fijas , abriendo la posibilidad de sumar más prestadores al sistema, erradicar el alquiler de licencias y brindar mayor seguridad, transparencia y trazabilidad mediante tecnología de verificación por código QR .

El registro está abierto de manera permanente, es 100% online y totalmente gratuito . No hay fecha límite ni cupos máximos para anotarse.

Atención en la colocación del QR: cada chofer deberá imprimir y colocar la constancia con su código QR detrás del asiento del conductor , visible para el pasaje.

El nuevo ReProTran busca convertir a cada ciudadano en un fiscal de la calidad y legalidad del servicio.

Próximamente, una vez finalizada la etapa inicial de empadronamiento masivo, estará a disposición el escaneo directo del código QR exhibido en los vehículos:

Escanear el QR: al subirte al vehículo, se podrá escanear con la cámara del celular el código QR ubicado detrás del asiento.

al subirte al vehículo, se podrá escanear con la cámara del celular el código QR ubicado detrás del asiento. Verificación instantánea: el sistema te mostrará:

Del chofer: foto de perfil, número de DNI y las categorías de licencia que tiene habilitadas para conducir.

foto de perfil, número de DNI y las categorías de licencia que tiene habilitadas para conducir. Del vehículo: habilitación oficial, patente y confirmación del seguro vigente.

Botón de Denuncia y Sanciones

La plataforma incorporará un botón de denuncia para que los pasajeros puedan reportar irregularidades, cobros indebidos o inconvenientes en el servicio.

Advertencia sobre la ilegalidad: todos los vehículos y choferes que no estén registrados en el ReProTran serán considerados fuera del sistema y, por ende, ilegales. La Secretaría de Tránsito y Transporte aplicará las sanciones establecidas por ley a quienes presten servicios sin el debido registro.

Asistencia Presencial para DUDAS O CONSULTAS

Si se tiene inconvenientes durante la registración online o se requiere asistencia técnica: