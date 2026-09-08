San Juan lanzó el Registro Provincial del Transporte: todo lo que deben saber los prestadores y usuarios

El Ministerio de Gobierno puso en marcha en San Juan el nuevo Registro Provincial del Transporte (ReProTran), una plataforma oficial (transporte.sanjuan.gob.ar) pensada para registrar, organizar y centralizar digitalmente toda la información de la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
Con este nuevo sistema, la provincia se convierte en el primer lugar del país en eliminar el esquema tradicional de licencias fijas, abriendo la posibilidad de sumar más prestadores al sistema, erradicar el alquiler de licencias y brindar mayor seguridad, transparencia y trazabilidad mediante tecnología de verificación por código QR.
Paso a paso para inscribirse en el registro de San Juan
El registro está abierto de manera permanente, es 100% online y totalmente gratuito. No hay fecha límite ni cupos máximos para anotarse.
Requisitos previos y documentación
- Acceso: se ingresa directamente con el usuario y contraseña de CiDi (Ciudadano Digital) a la página oficial.
- Antigüedad del vehículo: Los modelos autorizados deben tener una antigüedad máxima de 10 años, según lo establece la ley.
- Datos requeridos: domicilio, número de teléfono celular (10 dígitos) y correo electrónico.
- Validación en tiempo real: el sistema conecta con bases de datos para corroborar al instante la licencia de conducir, la patente y la vigencia del seguro.
Procedimiento de inscripción online
- Ingreso: Entrá a la plataforma oficial (transporte.sanjuan.gob.ar/login.php) e iniciar sesión con la clave de CiDi.
- Selección del trámite: elegir entre las opciones disponibles:
- Inscripción como chofer.
- Inscripción de vehículo (se pueden asociar uno o varios vehículos al nombre del mismo prestador).
- Asignación de choferes a un vehículo mediante el número de DNI.
- Validación por correo: al cargar tus datos (dirección y email), el sistema enviará un código de verificación de 6 dígitos al correo.
- Obtención del certificado y QR: una vez completados y validados los datos, recibirás de forma automática e inmediata el certificado con su correspondiente código QR habilitante.
Atención en la colocación del QR: cada chofer deberá imprimir y colocar la constancia con su código QR detrás del asiento del conductor, visible para el pasaje.
¿Cómo identificarse en la vía pública?
- Taxis identificados: conservarán sus colores tradicionales. El antiguo número de licencia en las puertas delanteras será reemplazado por el número de registro, que coincidirá exactamente con la patente del auto. Opcionalmente, se podrá colocar en las puertas traseras la aplicación o plataforma con la que se trabaje.
- Vehículos no identificados (Remises y Apps de viaje): no llevarán identificación externa específica.
- Designación de terceros: si el titular de un vehículo autoriza a otra persona a conducirlo, el chofer asignado debe ingresar a su propio usuario de CiDi para aceptar formalmente la designación.
Para los Usuarios: cómo viajar seguros y controlar el servicio
El nuevo ReProTran busca convertir a cada ciudadano en un fiscal de la calidad y legalidad del servicio.
Próximamente, una vez finalizada la etapa inicial de empadronamiento masivo, estará a disposición el escaneo directo del código QR exhibido en los vehículos:
- Escanear el QR: al subirte al vehículo, se podrá escanear con la cámara del celular el código QR ubicado detrás del asiento.
- Verificación instantánea: el sistema te mostrará:
- Del chofer: foto de perfil, número de DNI y las categorías de licencia que tiene habilitadas para conducir.
- Del vehículo: habilitación oficial, patente y confirmación del seguro vigente.
Botón de Denuncia y Sanciones
La plataforma incorporará un botón de denuncia para que los pasajeros puedan reportar irregularidades, cobros indebidos o inconvenientes en el servicio.
Advertencia sobre la ilegalidad: todos los vehículos y choferes que no estén registrados en el ReProTran serán considerados fuera del sistema y, por ende, ilegales. La Secretaría de Tránsito y Transporte aplicará las sanciones establecidas por ley a quienes presten servicios sin el debido registro.
Asistencia Presencial para DUDAS O CONSULTAS
Si se tiene inconvenientes durante la registración online o se requiere asistencia técnica:
- Lugar de atención: Terminal de Ómnibus de San Juan.
- Personal a cargo: agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte te guiarán paso a paso de forma presencial.