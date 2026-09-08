La Delio Valdez: "No sé si es porque estamos más grandes, pero queríamos mostrar nuestro show en teatros"

La Delio Valdez retornará a la provincia en una cita que tendrá como escenario, por primera vez, el Teatro del Bicentenario . Allí llegará en el marco de su inédita "Gira Teatros" , una propuesta más escénica y cercana que inició en el porteño Gran Rex. San Juan será el segundo destino de la aclamada banda de cumbia.

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En formato full band, recorrerá un repertorio equilibrado entre sus grandes clásicos y sus creaciones más recientes, con la alegría y fuerza que la caracteriza. Set list que incluye perlitas de los dos discos que sumó a su haber en 2025: El desvelo , su sexto álbum de estudio, con 12 composiciones originales; y La Delio Valdez en vivo , grabado en el Movistar Arena.

De todo esto habló con DIARIO DE CUYO Manu Cibrián , guitarrista, cantante, compositor y uno de los miembros fundadores del colorido combo.

- Muy entusiasmados. No sé si es porque estamos más grandes, pero queríamos mostrar nuestro show en teatros. Y bueno, nada mejor que salir a hacer una gira por todo el país y conocer los teatros. Hemos estado viendo que el Teatro del Bicentenario, nos ilusiona llevar nuestro espectáculo a semejante teatro.

- ¿Hubo que hacer muchos cambios para adaptar LDV a este formato?

- Es un lugar donde se puede apreciar el espectáculo de otra forma. Más allá de que la cumbia sea un género bailable, acá se puede apreciar mucho más lo que pasa, tanto en las luces, en lo escenográfico, lo bailable, lo musical. Y sí, implica un desafío en cuanto al guion musical que hay que armar. Hay momentos más íntimos, donde te acercás más al público; y es lo bueno, ir descubriendo otras facetas, hasta más teatrales en un punto.

- El formato llegará a San Juan recién salido del horno…

- Claro, empezamos con el Teatro Gran Rex hace unas dos semanas y San Juan va a a ser la segunda presentación de esta gira de teatros.

- ¿En cuanto a repertorio, con qué se encontrará el público?

- Estamos reflotando clásicos de La Delio, que fueron los que la gente primero escuchó; y presentando el último disco que se llama El Desvelo. Además, a fin de año pasado sacamos un pequeño compilado de canciones, un enganchado bailable que la gente aprecia y nos lo pide en vivo. Y siempre alguna sorpresa con invitados locales…

- ¿Se puede saber quién?

- No, no, es la sorpresa. Vamos a hacer lo posible. Siempre la idea es poder hacer algún featuring con artistas de los lugares donde vamos; y vamos a hacer todo lo posible para que suceda en San Juan.

Manu Cibrián, uno de los fundadores de La Delio Valdez (gentileza Prensa)

- Volvamos al disco entonces… ¿Cómo hacen para compaginar actuaciones y grabaciones?

- Es complicado porque al ser tantos integrantes, tenemos que salir a tocar mucho, somos muchas familias en este proyecto. Y al tocar mucho a veces se complica ponerse a componer, ensayar y grabar. Por eso muchas veces componemos en los viajes... Cuando decidimos grabar un disco lo planificamos con mucho tiempo. Con El Desvelo, nos encerramos por lo menos dos meses a ensayar y lo grabamos con toda la orquesta junta, algo que no se hace hoy en día, que se graba todo separado. Lo grabamos con Popi Spatocco, que trabajó muchos años con Mercedes Sosa, y él dijo: “Ustedes son una orquesta, tienen que tocar todos juntos”. Nos dio un poco de miedo al principio, pero salió un producto increíble…

- Son muchos, se complica a veces, pero funciona…

- Sí, la verdad que a nosotros nos funcionó y siempre recomendamos el sistema de trabajo cooperativo. Pero bueno, también fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque hay que ceder mucho, apoyar mucho a los compañeros, dejar los egos de lado y remar todos para el mismo lado…

- ¿Cuesta ponerse de acuerdo, en las decisiones estéticas de la banda, por ejemplo?

- No, cuando hacemos un disco es bastante democrático, hacemos asambleas. Pero también trabajamos con comisiones, que vamos variando: hay compañeros que se dedican al repertorio, otros más a la comunicación, otros a vestuario… Es un método que nos sirve y ojalá dure por muchos años.

- Te lo consultaba por el último disco, que tiene otros colores, no tanto la cumbia cumbia de los primeros…

- Sí, La Delio siempre se abrió e intentó buscar otros sonidos. Al principio fuimos más por el lado del reggae, de la salsa; luego buscamos sonidos más folclore argentino y de Latinoamérica; y la gente lo aprecia mucho.

- No están encasillados en la cumbia…

- Encasillados no, pero la raíz está en la cumbia. Sin prejuicios, nos gusta jugar con otros géneros, pero siempre vamos a volver a la cumbia; y lo bueno es que todos lo disfrutan.

- ¿Es una de las claves de su permanencia?

- La verdad que no sé qué es lo que sucede con La Delio, que logró entrar en los festivales de folclore más importantes del país, en festivales de rock, en festivales provinciales… Creo que damos un gran espectáculo musical, muchos instrumentos, mucho baile y alegría también. Creo que es eso, La Delio da música y alegría, que parece poco, pero es un montón y creo que la gente lo aprecia.

- Y como si fuera poco, se reinventa y ahora va por los teatros…

- No llega a obra teatral, pero… (risas) Tenemos a nuestro cantor, Black Rodríguez Méndez, que es actor y nos ayuda con el escenario, con el personaje…

- ¿Por qué los sanjuaninos tienen que ir a ver esta versión de La Delio en el Teatro del Bicentenario?

- Esencialmente porque es una versión distinta a La Delio Valdés que por ahí alguna vez fueron a ver, en un teatro hermoso como es el Teatro del Bicentenario. Así que los invito a ver un espectáculo único, para ver todo lo que sucede en un show de La Delio.

La cita en el Teatro del Bicentenario

La Delio Valdez – Gira Teatros