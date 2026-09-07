    • 7 de septiembre de 2026 - 22:45

    La cultura Disney y el liderazgo innovador llegan a San Juan con Julián "Gaita" González,

    Experto internacional en "Customer Experience" y ventas, disertará en la provincia el próximo 9 de septiembre.

    Especialista en Liderazgo,&nbsp; Gaita González combina en sus conferencias solidez conceptual, mirada estratégica y una puesta escénica de alto impacto.
    Especialista en Liderazgo,  "Gaita González" combina en sus conferencias solidez conceptual, mirada estratégica y una puesta escénica de alto impacto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para recibir a Julián “Gaita” González, uno de los conferencistas más destacados de América Latina en materia de liderazgo, ventas y Customer Experience. El reconocido especialista presentará su aclamada disertación "Los Secretos Detrás de La Magia", basada en el exitoso modelo de cultura de servicio y atención al cliente.

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    González es Director en GrupoSet Latam —firma con presencia en siete países—, docente en el programa MBA de la Universidad Torcuato Di Tella y autor bestseller. Tras ser nombrado Embajador de la Cultura Disney Latinoamérica por Doug Lipp, ha llevado sus conocimientos a más de 14 países como EXMA Speaker y disertante TEDx, consolidándose como un referente indispensable para empresarios, emprendedores y ejecutivos del continente.

    Su formación académica incluye la Licenciatura en Marketing en la UADE, un posgrado en Negociación en la UCA y especializaciones internacionales en la Harvard Business School, el Disney Institute y el MIT. Asimismo, es coautor del libro que dio vida al modelo CX implementado por destacadas organizaciones internacionales como Bancolombia, Banistmo, Aeropuertos Uruguay y Branca Fratelli.

    Durante su presentación en la provincia, "Gaita" —quien escribe y participa en diferentes medios de LatAm y es responsable de la columna de Experiencia del Cliente en Marketing Management Association (MMA)— compartirá estrategias clave para transformar la gestión corporativa, optimizar la experiencia directiva y perfeccionar los procesos comerciales inspirados en los estándares de excelencia global.

    Datos de la conferencia:

    • Día: 9 de septiembre

    • Hora: 14:00 h

    • Lugar: Consejo de Ciencias Económicas de San Juan (Suipacha 377 sur)

    • Entradas: Desde $40.000, anticipadas con cupos limitados, disponibles en www.avantti.com.ar

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