La cultura Disney y el liderazgo innovador llegan a San Juan con Julián "Gaita" González,

Experto internacional en "Customer Experience" y ventas, disertará en la provincia el próximo 9 de septiembre.

Especialista en Liderazgo, "Gaita González" combina en sus conferencias solidez conceptual, mirada estratégica y una puesta escénica de alto impacto.

Especialista en Liderazgo, "Gaita González" combina en sus conferencias solidez conceptual, mirada estratégica y una puesta escénica de alto impacto.

San Juan se prepara para recibir a Julián “Gaita” González, uno de los conferencistas más destacados de América Latina en materia de liderazgo, ventas y Customer Experience. El reconocido especialista presentará su aclamada disertación "Los Secretos Detrás de La Magia", basada en el exitoso modelo de cultura de servicio y atención al cliente.

González es Director en GrupoSet Latam —firma con presencia en siete países—, docente en el programa MBA de la Universidad Torcuato Di Tella y autor bestseller. Tras ser nombrado Embajador de la Cultura Disney Latinoamérica por Doug Lipp, ha llevado sus conocimientos a más de 14 países como EXMA Speaker y disertante TEDx, consolidándose como un referente indispensable para empresarios, emprendedores y ejecutivos del continente.

Su formación académica incluye la Licenciatura en Marketing en la UADE, un posgrado en Negociación en la UCA y especializaciones internacionales en la Harvard Business School, el Disney Institute y el MIT. Asimismo, es coautor del libro que dio vida al modelo CX implementado por destacadas organizaciones internacionales como Bancolombia, Banistmo, Aeropuertos Uruguay y Branca Fratelli.

Durante su presentación en la provincia, "Gaita" —quien escribe y participa en diferentes medios de LatAm y es responsable de la columna de Experiencia del Cliente en Marketing Management Association (MMA)— compartirá estrategias clave para transformar la gestión corporativa, optimizar la experiencia directiva y perfeccionar los procesos comerciales inspirados en los estándares de excelencia global.