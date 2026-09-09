El taller de escritura creativa en San Juan suma dos nuevas fechas por la alta demanda

La alta demanda llevó a la Dirección de Bibliotecas Populares a ampliar la propuesta del Taller de Escritura Creativa en San Juan , que sumará dos nuevas jornadas a la fecha que ya tenía sus cupos completos. La capacitación está a cargo del escritor, periodista y magíster en Literatura Hispanoamericana chileno Cristián Brito Villalobos .

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A partir de esta ampliación, el taller tendrá tres encuentros semanales. La jornada de los miércoles continuará con sus cupos completos, mientras que todavía hay lugares disponibles para las clases de los lunes y jueves .

“Dada la alta demanda que tuvimos en el primer taller decidimos abrir una convocatoria a dos nuevos que permitan llegar a más interesados. Es impresionante las ganas que tiene la gente en escribir. Hemos abierto cupos para los días lunes y jueves”, señaló Brito Villalobos.

Las clases de los lunes y jueves se desarrollarán de 14:30 a 16:30 , mientras que los miércoles tendrán lugar de 15 a 17. El taller se realizará en la Dirección de Bibliotecas Populares , ubicada en Las Heras esquina 25 de Mayo, en el Parque Belgrano.

La propuesta busca brindar herramientas para que los participantes puedan desarrollar su creatividad y mejorar sus técnicas de escritura. Entre los principales objetivos se encuentra superar el miedo a la página en blanco y encontrar nuevas ideas para comenzar a escribir.

También se trabajará sobre elementos fundamentales de la narrativa, como la construcción de personajes, la estructura, el punto de vista, el ritmo, los diálogos y las imágenes poéticas.

Otro de los ejes será aprender a analizar textos de otros autores para comprender cómo están construidos y qué recursos utilizan. Además, los participantes podrán compartir sus propios escritos y recibir devoluciones de sus compañeros en un espacio pensado para el intercambio y el aprendizaje colectivo.

La capacitación también apunta a que cada integrante pueda desarrollar una voz propia, encontrar un estilo personal y generar un hábito de escritura basado en la disciplina y la constancia.

Cuánto cuesta y cómo inscribirse

El taller tiene un costo de 15.000 pesos mensuales y está destinado a personas mayores de 18 años.

Los interesados en participar de las nuevas fechas pueden realizar consultas e inscripciones al correo [email protected] o comunicarse al +56 9 4259 1822, número chileno correspondiente al docente.

Datos del taller

Lunes: 14:30 a 16:30 — cupos abiertos.

Miércoles: 15 a 17 — cupos completos.

Jueves: 14:30 a 16:30 — cupos abiertos.

Lugar: Dirección de Bibliotecas Populares, Las Heras esquina 25 de Mayo, Parque Belgrano.

Costo: $15.000 mensuales.

Edad: desde los 18 años.