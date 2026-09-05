¿Qué pasó con la acordada de la Corte sanjuanina sobre el Régimen Penal Juvenil? Las dos versiones

El trabajo "codo a codo" con el Gobierno provincial o una discrepancia entre cortistas, las dos opciones. El borrador estaba, pero todavía no salió.

Había un rumor instalado en los pasillos de Tribunales. La Corte de Justicia iba a publicar el viernes, en la antesala a la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil, una acordada con los pasos transitorios o provisorios para adecuar los juzgados de Menores hasta la sanción del proyecto de ley que presentará el Ejecutivo en los próximos días. Sin embargo, no sucedió. No hubo un acuerdo entre los cortistas y el fiscal General para la publicación de la reglamentación contingente. Hay dos versiones al respecto.

Fuentes oficiales informaron a DIARIO DE CUYO que el asunto continúa "en estudio" y que la Corte decidió esperar porque están trabajando en conjunto con el Ejecutivo. "Estamos analizando el proyecto", dijeron. Es una opción posible. Sobre todo porque el asesor Letrado del Gobierno, Alejandro Ferrari, había dicho a este diario que el trabajo "es codo a codo" con el máximo tribunal.

De modo que, de acuerdo a esta versión, la acordada no se publicó porque la idea es colaborar activamente con las autoridades del Gobierno provincial para la reforma del sistema penal juvenil que tiene a los 14 años como la edad de imputabilidad. Entonces el borrador de las disposiciones transitorias, que circuló por Tribunales y que trascendió de las oficinas del Ministerio Público a algunos medios de comunicación, quedó en stand by hasta nuevo aviso. "Es prudente esperar", fue la respuesta oficial.

Existe la chace que la acordada no vea la luz. Según la otra versión, no oficial que publicó el sitio 0264, hubo discrepancias entre los ministros de la Corte y el fiscal General, Guillermo Baigorrí. Aparentemente, Juan José Victoria y el propio Baigorrí no habrían acompañado la idea de generar un marco provisorio. Supuestamente, de acuerdo al argumento que habrían esgrimido, la acordada sería una forma de legislar y no querían generar un problema futuro con algún tipo de denuncia de inconstitucionalidad.

Entonces, ¿en qué quedó el tema? Porque desde las 00 del sábado ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil. La provincia puede estar adaptada o no, pero la nueva norma tiene vigencia. Como los juzgados de Menores de San Juan son los únicos que no pasaron del inquisitivo mixto al acusatorio adversarial, los jueces Jorge Toro y María Julia Camus, van a tener que adaptarse sobre la marcha. No significa que van a pasar formalmente al acusatorio, guiado por los fiscales, sino que deberán tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos y también las penas que impone la nueva ley. Harán una interpretación de la normativa.