Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil: "No importa la edad"

La ex ministra de Seguridad afirmó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” porque “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil , al sostener que ya "no importa la edad" y "se terminó la impunidad".

"DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS", expresó Bullrich en su cuenta personal de la red social X sobre la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, cuyas condenas contemplan hasta un máximo de 15 años.

La ex ministra de Seguridad afirmó que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" porque "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".

"Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos", advirtió la senadora.