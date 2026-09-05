    • 5 de septiembre de 2026 - 11:59

    Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil: "No importa la edad"

    La ex ministra de Seguridad afirmó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” porque “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.

    Patricia Bullrich.

    Patricia Bullrich.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, al sostener que ya "no importa la edad" y "se terminó la impunidad".

    Leé además

    Los playones estarán ubicados en tres escuelas de Jáchal e Iglesia.

    San Juan financiará playones deportivos en tres escuelas con fondos de fideicomisos mineros
    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. 

    Sergio Urribarri, exgoberandor de Entre Ríos, fue detenido tras quedar firme su condena por corrupción

    Por Redacción Diario de Cuyo

    "DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS", expresó Bullrich en su cuenta personal de la red social X sobre la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, cuyas condenas contemplan hasta un máximo de 15 años.

    La ex ministra de Seguridad afirmó que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" porque "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".

    "Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos", advirtió la senadora.

    En este sentido, aseguró que "se terminó la impunidad", mientras que para "las víctimas de menores delincuentes y sus familias" habrá "una pizca de la justicia que nunca van a tener".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el gobierno anuncio que comenzo a sancionar a empresas vinculadas a la explotacion de hidrocarburos en las islas malvinas

    El Gobierno anunció que comenzó a sancionar a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    marcelo orrego anuncio la pavimentacion de abraham tapia durante el aniversario de rawson

    Marcelo Orrego anunció la pavimentación de Abraham Tapia durante el aniversario de Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    milei hablo ante empresarios y defendio sus reformas: esto nos permite avanzar en el reclamo por malvinas

    Milei habló ante empresarios y defendió sus reformas: "Esto nos permite avanzar en el reclamo por Malvinas"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pampa del leoncito: las fotos y videos del momento en que finalmente sacaron la camioneta

    Pampa del Leoncito: las fotos y videos del momento en que finalmente sacaron la camioneta

    Por Fernando Ortiz