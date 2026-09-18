San Martín celebra su 84º aniversario con una gran fiesta cultural, música en vivo y ferias para la comunidad

El municipio de San Martín invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada festiva con entrada libre y gratuita.

El show de Tres Para el Canto será el plato fuerte de la fiesta aniversario de San Martín.

San Martín se viste de gala para festejar un nuevo hecho en su historia. Este sábado 19 de septiembre, la comunidad sanmartiniana se reunirá para conmemorar el 84° Aniversario de la creación del departamento, en una jornada concebida para revalorizar la identidad local, la cultura, la tradición y el continuo crecimiento de la región.

La celebración, organizada por el municipio de San Martín bajo la gestión de la intendente Analía Becerra, tendrá lugar en la emblemática Plazoleta Guayaquil e iniciará a partir de las 16. Con entrada totalmente libre y gratuita, la propuesta busca convocar a familias, vecinos y turistas para compartir una tarde repleta de encuentro y alegría.

Una propuesta variada para toda la familia A lo largo del evento, los asistentes podrán disfrutar de un abanico de actividades artísticas y recreativas pensadas para destacar el talento local y el trabajo de la comunidad:

Música y canto en vivo: presentaciones de destacados artistas locales que le pondrán ritmo y melodía a la jornada festiva

presentaciones de destacados artistas locales que le pondrán ritmo y melodía a la jornada festiva Academias de danzas: cuerpos de baile y escuelas de danza del departamento desplegarán sus coreografías en el escenario, homenajeando nuestras raíces y expresiones culturales.

cuerpos de baile y escuelas de danza del departamento desplegarán sus coreografías en el escenario, homenajeando nuestras raíces y expresiones culturales. Paseo de artesanos y emprendedores: un espacio especial destinado a dinamizar la economía local, donde los asistentes podrán recorrer stands de productos artesanales, gastronómicos y de emprendedores de la zona. El plato fuerte de la jornada estará a cargo del aclamado conjunto folclórico Tres para el Canto, quienes coronarán la velada como el show central. El grupo promete hacer vibrar al público con todo el ritmo, el folclore y la energía contagiosa de sus canciones, garantizando un cierre a pura fiesta y tradición.

Celebrar la identidad y el orgullo de pertenecer a San Martín Desde el municipio invitan a toda la provincia a sumarse a este festejo. "Es una oportunidad muy especial para encontrarnos, celebrar nuestra historia y renovar el orgullo de pertenecer a San Martín", remarcan desde la organización.