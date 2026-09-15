    • 15 de septiembre de 2026 - 16:42

    Exponen documentos inéditos sobre San Martín, Sarmiento y su vínculo con San Juan

    Bajo el título “San Martín, Sarmiento y su vinculación con San Juan”, la muestra reúne material histórico del período 1814-1870. Incluye piezas que se exhiben por primera vez al público y puede visitarse con turno previo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la conmemoración por los aniversarios del fallecimiento de los dos máximos próceres de la patria, la Dirección del Archivo General de la Provincia lanzó una destacada propuesta cultural e histórica que ya convoca el interés de historiadores, estudiantes y vecinos.

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    La muestra, denominada “San Martín, Sarmiento y su vinculación con San Juan”, abrió sus puertas el pasado 3 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 5 de octubre de 2026 en la sede del organismo provincial.

    Fuentes históricas y material inédito

    La iniciativa está a cargo del Departamento Archivo Histórico, con la valiosa colaboración del Departamento Biblioteca y Hemeroteca, y reúne un valioso acervo de documentos y material bibliográfico correspondiente al período comprendido entre 1814 y fines de la década de 1870.

    Entre los elementos seleccionados se destacan piezas documentales relacionadas principalmente con el general José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, además de registros históricos vinculados con la figura de José Ignacio de la Roza.

    Un atractivo central de la exposición es que una parte de los documentos que la integran es totalmente inédita para la comunidad sanjuanina, siendo presentados públicamente por primera vez para facilitar el acceso a fuentes históricas clave de la provincia.

    Ejes de la muestra: del Plan Continental a la histórica entrevista en Francia

    El recorrido propone diferentes ejes temáticos para comprender en profundidad el rol estratégico de la provincia en la gesta emancipadora:

    Las visitas de San Martín a San Juan: Se aborda su paso por la ciudad en el contexto del Plan Continental y la participación activa de Clemente Sarmiento —padre de Domingo Faustino— en dicho proceso independentista.

    El encuentro en Europa: La vinculación entre ambos próceres se analiza a partir de la emblemática entrevista que Sarmiento le realizó a San Martín en Francia entre 1846 y 1847. En aquella ocasión dialogaron sobre la Campaña del Ejército de los Andes, la entrevista de Guayaquil y la participación de los sanjuaninos en el gobierno de Cuyo. Además, se recuperan escritos donde Sarmiento pondera la actuación sanmartiniana.

    San Juan en el proyecto cuyano: Otro de los apartados permite dimensionar el rol político y estratégico que ocupaba la provincia en 1815, configurándose como un territorio fundamental para la preparación del Ejército de los Andes y la gesta del cruce cordillerano.

    Cómo visitar la exposición

    La muestra se encuentra abierta al público de miércoles a viernes, en el horario de 11 a 13.

    Debido a la modalidad de visita implementada para preservar el material histórico, el ingreso es mediante turno previo. Los interesados deben gestionar su solicitud a través de la web oficial archivogeneral.sanjuan.gob.ar.

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