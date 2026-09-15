San Juan será sede del NASA Space Apps Challenge 2026: cómo participar de la hackatón

San Juan se posiciona una vez más en el mapa global de la ciencia y la tecnología al convertirse oficialmente en sede del NASA Space Apps Challenge 2026. La prestigiosa hackatón internacional, impulsada por la propia agencia espacial, se desarrollará durante dos intensas jornadas los próximos 14 y 15 de noviembre, con una propuesta de modalidad híbrida y participación libre y gratuita.

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La iniciativa local es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno —mediante la Dirección de Integración y Desarrollo Regional de la Secretaría de Relaciones Institucionales— y el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica.

El hackatón reunirá a equipos interdisciplinarios que trabajarán con datos abiertos provistos por la NASA para diseñar soluciones creativas frente a desafíos globales vinculados tanto con la Tierra como con el espacio exterior.

Lejos de estar dirigida exclusivamente a expertos en informática, la convocatoria es amplia y diversa. Está orientada a estudiantes, profesionales, docentes, artistas, comunicadores, programadores, diseñadores, investigadores y cualquier apasionado por la tecnología, sin necesidad de contar con experiencia previa. La premisa es integrar perspectivas múltiples que enriquezcan los proyectos finales.

El NASA Space Apps Challenge se consolida año a año como el evento de innovación más grande del planeta. Para dimensionar su magnitud, en su edición de 2024 la convocatoria global movilizó a más de 55.000 participantes distribuidos en 150 países y territorios, dando origen a más de 5.500 proyectos aplicados a las Ciencias de la Tierra.

En esta nueva cita en suelo sanjuanino, la modalidad será híbrida: la instancia presencial tendrá lugar en el Gran San Juan, mientras que aquellos participantes que residan en departamentos alejados u otras provincias podrán sumarse de manera totalmente virtual.

¿Cómo será la participación y qué se necesita?

Los equipos podrán conformarse con un número de entre tres y seis integrantes. No obstante, aquellos interesados que no posean un grupo previo podrán inscribirse de igual manera, ya que la organización facilitará la conformación de equipos colaborativos. También se contempla la participación individual, aunque se pondera el trabajo en conjunto.

Cada grupo deberá seleccionar un desafío y presentar tres entregables fundamentales:

Un proyecto escrito.

Un video de 30 segundos en inglés (dirigido al jurado internacional).

Un video de dos minutos en español (destinado al jurado local).

Las temáticas de los desafíos son sumamente amplias e incluyen áreas como inteligencia artificial, medio ambiente, reciclaje, meteoritos, diseño, arte, investigación, hardware, software y comunicación.

Acompañamiento, mentorías y capacitaciones

Para garantizar que todos los equipos puedan plasmar sus ideas de la mejor manera, el evento contará con el respaldo de mentores especializados en diversas disciplinas, tales como programación, diseño, comunicación, desarrollo de proyectos y asistencia en inglés.

Además, durante la semana previa al evento, la organización pondrá a disposición materiales exclusivos y capacitaciones introductorias enfocadas en herramientas clave como oratoria, gestión de proyectos y estrategias para la correcta presentación de los entregables.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados en formar parte de esta experiencia tecnológica pueden registrarse ingresando AQUÍ.