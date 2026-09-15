    • 15 de septiembre de 2026 - 15:02

    Condenaron a Paco Ibarra a 8 años de cárcel por el abuso sexual en el Hotel Brescia: la defensa impugnará el fallo

    El albañil fue condenado este lunes por unanimidad por abuso sexual con acceso carnal contra una joven con discapacidad. La Fiscalía había solicitado 14 años de prisión y la defensora oficial Sandra Leveque anticipó que recurrirá la sentencia.

    Mario Paco Ibarra está detenido desde agosto de 2025.

    Mario Paco Ibarra está detenido desde agosto de 2025.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mario Paco Ibarra, el albañil de 38 años acusado por el abuso sexual con acceso carnal de una joven con discapacidad en el Hotel Brescia, fue condenado este lunes a ocho años de prisión. El fallo fue dictado por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Verónica Chicón, Guillermo Adárvez y Sergio López Martí.

    Leé además

    parte medico de la policia baleada: la bebe esta fuera de riesgo y evaluan la extraccion de la bala

    Parte médico de la policía baleada: La bebé está fuera de riesgo y evalúan la extracción de la bala

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un expolicia sera juzgado por femicidio: su pareja apreto el gatillo

    Un expolicía será juzgado por femicidio: su pareja apretó el gatillo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La sentencia quedó por debajo de los 14 años de prisión solicitados por la Fiscalía, representada por el fiscal Duilio Ejarque. Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado: la defensora oficial Sandra Leveque, quien representa a Ibarra, anticipó que impugnará la decisión judicial.

    El juicio había comenzado este lunes y durante las jornadas de debate se incorporaron distintos elementos de la investigación. Entre ellos estuvo la reproducción de la entrevista videograbada de la joven, una herramienta utilizada para evitar que la presunta víctima tuviera que declarar nuevamente frente al acusado.

    También declararon profesionales que intervinieron después del hecho y durante la investigación, entre ellos un médico ginecólogo, psicólogos, psiquiatras y una médica legista. Además, prestaron testimonio la madre, dos hermanas y el padrastro de la joven.

    La acusación contra Ibarra

    De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, Ibarra habría conocido a la joven a través de TikTok y se habría aprovechado de su discapacidad intelectual para convencerla de encontrarse con él.

    La acusación sostiene que posteriormente la llevó hasta el Hotel Brescia, en Capital, donde habría ocurrido el abuso sexual por el que finalmente fue condenado.

    Ibarra fue detenido en Mendoza, provincia donde residía y trabajaba como albañil, en agosto de 2025. Desde entonces permaneció privado de su libertad y la prisión preventiva fue prorrogada durante el proceso.

    Ahora, con la condena de ocho años, será la defensa la que buscará revertir el fallo mediante la impugnación anunciada por Leveque.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Violento asalto en Moreno.

    Un abuelo de 81 años defendió a su nieto de tres ladrones: mató a uno con una escopeta y terminó baleado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la investigacion por un robo de ruedas termino con un policia imputado por peculado y un escandalo interno en la fuerza provincial

    La investigación por un robo de ruedas terminó con un policía imputado por peculado y un escándalo interno en la fuerza provincial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Espectacular vuelco de una camioneta eninmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    [VIDEO] Espectacular vuelco de una camioneta en inmediaciones de Ruta 20 y Gorriti

    Detuvieron al principal sospechoso por el crimen del nene de 7 años. Foto: gentileza Los Andes.

    Tras la balacera que mató a un nene de 7 años, detuvieron al principal sospechoso en Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo