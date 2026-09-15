Condenaron a Paco Ibarra a 8 años de cárcel por el abuso sexual en el Hotel Brescia: la defensa impugnará el fallo

Mario Paco Ibarra, el albañil de 38 años acusado por el abuso sexual con acceso carnal de una joven con discapacidad en el Hotel Brescia , fue condenado este lunes a ocho años de prisión . El fallo fue dictado por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Verónica Chicón, Guillermo Adárvez y Sergio López Martí .

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La sentencia quedó por debajo de los 14 años de prisión solicitados por la Fiscalía , representada por el fiscal Duilio Ejarque . Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado: la defensora oficial Sandra Leveque , quien representa a Ibarra, anticipó que impugnará la decisión judicial.

El juicio había comenzado este lunes y durante las jornadas de debate se incorporaron distintos elementos de la investigación. Entre ellos estuvo la reproducción de la entrevista videograbada de la joven , una herramienta utilizada para evitar que la presunta víctima tuviera que declarar nuevamente frente al acusado.

También declararon profesionales que intervinieron después del hecho y durante la investigación, entre ellos un médico ginecólogo , psicólogos, psiquiatras y una médica legista. Además, prestaron testimonio la madre, dos hermanas y el padrastro de la joven.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, Ibarra habría conocido a la joven a través de TikTok y se habría aprovechado de su discapacidad intelectual para convencerla de encontrarse con él.

La acusación sostiene que posteriormente la llevó hasta el Hotel Brescia, en Capital, donde habría ocurrido el abuso sexual por el que finalmente fue condenado.

Ibarra fue detenido en Mendoza, provincia donde residía y trabajaba como albañil, en agosto de 2025. Desde entonces permaneció privado de su libertad y la prisión preventiva fue prorrogada durante el proceso.

Ahora, con la condena de ocho años, será la defensa la que buscará revertir el fallo mediante la impugnación anunciada por Leveque.