    • 15 de septiembre de 2026 - 11:38

    Conmoción en Concepción: encontraron muerto a un hombre de 50 años del que su familia no sabía nada desde hacía dos semanas

    Sus familiares fueron hasta el departamento de calle Paraguay preocupados porque no tenían ninguna noticia de él. La Policía ingresó al lugar y constató el fallecimiento, aparentemente por causas naturales.

    Conmoción en Concepción por el hallazgo de un cuerpo dentro de un departamento.&nbsp;

    Conmoción en Concepción por el hallazgo de un cuerpo dentro de un departamento. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 50 años fue encontrado sin vida este lunes por la noche en un departamento de calle Paraguay, en Concepción. Su familia llevaba dos semanas sin saber absolutamente nada de él, por lo que decidió acudir al domicilio para intentar averiguar qué había ocurrido.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 20:40, cuando personal de la Comisaría 2ª de Concepción fue comisionado al lugar. Los familiares intentaron abrir la puerta del departamento, pero al no conseguirlo solicitaron ayuda policial.

    Con la colaboración de los efectivos, lograron ingresar a la vivienda por el fondo de un inmueble vecino y encontraron al hombre sin vida. Luego, un cerrajero abrió la puerta principal, permitiendo el ingreso del personal de emergencias médicas, que constató el deceso. La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades por respeto a la familia.

    En principio, todo indicaría que se trató de una muerte por causas naturales, aunque se activó el protocolo correspondiente para determinar con precisión qué ocurrió. Hasta la mañana de este martes, los resultados de la autopsia aún no eran revelados.

    En el lugar trabajó Policía Científica y se iniciaron actuaciones por fallecimiento sin asistencia médica, con intervención de la UFI Delitos Especiales.

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