Conmoción por el disparo a una agente embarazada en la Comisaría 34°: quiénes son la policía herida y el uniformado implicado

Un agente de 26 años quedó detenido este lunes luego de que se le escapara un disparo de su arma reglamentaria dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida , en Rivadavia, y la bala impactara contra una compañera embarazada que se encontraba sentada en una silla.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10 , cuando la agente Mariana Sol Jofre , de 29 años, llegó a la dependencia junto a Cristian Exequiel Albarracín después de haber sido comisionados por un requerimiento.

Una vez dentro de la comisaría, ambos permanecieron en la sala principal junto a otros tres compañeros. En ese momento, Albarracín tomó su pistola reglamentaria Bersa TPR9 , cuando se produjo el disparo.

El proyectil impactó en la espalda de Jofre. Los compañeros que presenciaron el episodio dieron aviso al servicio de emergencias y la mujer fue trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir asistencia médica. Aparentemente la agente estaría estable y tanto ella como el embarazo de cinco meses de gestación no están en riesgo. Pero todavía no hay resultados oficiales de los estudios que le realizaron a la joven.

Tras el episodio se desplegó un operativo judicial y policial en la dependencia. Personal de Criminalística , la Brigada de Delitos Especiales y el D-8 realizaron las primeras medidas bajo las directivas de la fiscalía.

Durante la inspección ocular se secuestró el arma reglamentaria utilizada por Albarracín y su teléfono celular. Además, se realizó una toma de muestras al agente para los estudios de absorción atómica.

Albarracín quedó alojado en la Comisaría 38ª mientras avanza la investigación.

La causa quedó caratulada provisoriamente como lesiones culposas, previstas en el artículo 94 del Código Penal.

La investigación está a cargo del fiscal coordinador Roberto Ginsberg, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Facundo Romero. Por la Policía interviene personal de la División Delitos Especiales bajo las órdenes de Maximiliano Molina.