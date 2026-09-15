    • 15 de septiembre de 2026 - 11:28

    Insólito: borraron las pintadas de la escuela de Rawson, prueba clave para averiguar si hubo una niña abusada

    La Justicia investiga de oficio el mensaje hallado en el Colegio Carlos María de Alvear sobre una menor de 10 años. El fiscal Duilio Ejarque confirmó que el escrito fue borrado por orden del gabinete escolar antes de ser peritado.

    La leyenda de lo que sería una confesión: Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío.

    La leyenda de lo que sería una confesión: "Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío".

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    El fiscal a cargo de la causa, Duilio Ejarque, confirmó que el escrito existió y era real, pero fue eliminado por órdenes superiores del gabinete de la propia institución educativa. Esta acción impidió que el Ministerio Público Fiscal dispusiera de la caligrafía original en la pared para avanzar con peritajes clave, una situación crítica dado que los elementos probatorios deben preservarse para ser utilizados en un futuro juicio.

    Rueda de prensa del fiscal Duilio Ejarque sobre las pintadas en una escuela de Rawson

    La causa se inició de oficio por el Ministerio Público Fiscal tras la difusión en redes sociales de la fotografía del mensaje. En la inscripción, presuntamente una menor de 10 años pedía ayuda manifestando estar embarazada a causa de un abuso perpetrado por su tío. Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial acudió al establecimiento para constatar la existencia del cartel y tomar declaraciones a las autoridades escolares.

    Pese a que no hay cámaras de seguridad dentro de los sanitarios, la Fiscalía solicitó las grabaciones de los pasillos y accesos contiguos al baño. El objetivo es analizar los horarios de ingreso del personal y de los alumnos para intentar determinar quién realizó el escrito, ya que hasta el momento no se descarta que haya sido obra de un menor o de un adulto.

    Ejarque enfatizó que las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva con el fin de evitar la revictimización de la menor y resguardar la causa de influencias externas. En caso de corroborarse la veracidad del hecho denunciado, se activará el protocolo de ANIVI para intervenir con la supuesta víctima y adoptar las medidas correspondientes respecto del agresor. Mientras continúan los testimonios a directivos y docentes, la Justicia solicitó a las familias aportar cualquier dato de interés que ayude al esclarecimiento del caso.

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