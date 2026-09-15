Crimen en Chimbas: hay una mujer detenida y buscan a tres sospechosos de la misma edad que la víctima

El crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, ocurrido durante la noche del lunes en la Villa Primero de Mayo, en Chimbas , tiene ya una persona detenida y tres sospechosos identificados, aunque todos permanecen prófugos. El dato que llamó la atención de los investigadores es que los presuntos autores tendrían prácticamente la misma edad que la víctima.

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El fiscal Francisco Pizarro , a cargo de la investigación, confirmó que Quintero recibió un disparo en el rostro y murió como consecuencia de la herida. El ataque ocurrió después de las 21, dentro de una vivienda donde el joven se encontraba acompañado por otras personas.

Según explicó el fiscal, en el lugar había menores de edad, una persona mayor y la novia de la víctima, también menor . Todos se encontraban en el domicilio al momento del episodio, por lo que el ataque se habría producido frente a ellos.

La investigación permitió individualizar a tres hombres de entre 19 y 20 años , quienes son buscados por la Policía. Pizarro señaló que los tres tienen antecedentes y que, por el momento, no fueron detenidos ni se encontró el arma utilizada en el crimen .

Además, hay una mujer detenida , quien también registra antecedentes. El fiscal evitó precisar qué participación habría tenido en el hecho o cuál era su relación con Quintero, debido a que la causa todavía se encuentra dentro de las primeras 72 horas de investigación.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque Pizarro aclaró que se trata solamente de una de las líneas investigativas y que todavía no pueden darse precisiones sobre el móvil.

En cuanto a las cámaras de seguridad, los investigadores encontraron un dispositivo ubicado cerca de la vivienda, pero no habría registrado movimientos relevantes para esclarecer el ataque. La autopsia todavía no había concluido al momento de las declaraciones del fiscal.

La causa continúa con los tres sospechosos prófugos y la mujer detenida, mientras la Fiscalía busca reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue el vínculo entre la víctima y las personas involucradas.