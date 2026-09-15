    • 15 de septiembre de 2026 - 07:09

    Asesinan de un disparo a un joven dentro de su casa en Chimbas: buscan al autor del crimen

    El crimen ocurrió cerca de las 23 del lunes en la Villa 1 de Mayo. La víctima estaba cenando con su familia cuando un grupo de encapuchados irrumpió en la vivienda y uno de ellos le disparó.

    Imagen mejorada con IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noche del lunes terminó en tragedia en la Villa 1 de Mayo, Chimbas, donde un joven murió luego de recibir un disparo dentro de su propia vivienda. La víctima fue identificada como Martín Quintero, de 19 años.

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    El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas y puso en marcha una investigación de la UFI Delitos Especiales para determinar quién fue el autor del ataque y qué motivó el homicidio.

    Según indicaron fuentes policiales, la secuencia comenzó mientras la víctima compartía la cena con integrantes de su familia. En ese momento, varios hombres con el rostro cubierto ingresaron al domicilio. La situación fue repentina y, de acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, uno de los sujetos sacó un arma y le disparó al joven.

    Después de la agresión, los atacantes abandonaron rápidamente el lugar. Se cree que escaparon en un automóvil y desde entonces el principal sospechoso permanece prófugo. Los investigadores trabajan ahora para identificarlo y determinar si otras personas tuvieron participación en el hecho.

    Aunque todavía no existe una explicación oficial sobre el móvil, los primeros datos que manejan los investigadores apuntan a un posible enfrentamiento previo entre la víctima y el presunto agresor. De todas maneras, esa hipótesis y otras que están en evaluación serán contrastadas con las pericias y el resto de las evidencias reunidas durante la madrugada.

    Por estas horas, uno de los principales objetivos de la investigación es dar con el hombre señalado como autor del disparo. Su paradero todavía se desconoce y las fuerzas de seguridad trabajan para localizarlo.

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