Chimbas suma nuevas capacitaciones y carreras cortas para jóvenes y adultos

La Municipalidad de Chimbas y la Fundación EDUCARA firmaron un Convenio Marco de colaboración que permitirá avanzar en nuevas propuestas de capacitación y formación laboral para los vecinos del departamento. E l acuerdo fue rubricado por la intendenta Daniela Rodríguez y el presidente de la fundación, Mario Garberoglio, y contempla alternativas destinadas tanto a jóvenes que terminan sus estudios como a adultos que buscan nuevas oportunidades laborales.

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Durante la firma, Rodríguez destacó el lugar que ocupa la educación dentro de las políticas del municipio. “Creo profundamente en la educación y no hay una evolución de una ciudadanía sin educación; es un pilar fundamental para el crecimiento”, sostuvo la intendenta, quien remarcó además el rol del Estado municipal como articulador entre instituciones educativas y el sector privado.

El convenio permitirá trabajar sobre cursos, carreras cortas, diplomaturas y distintas propuestas de formación, que serán definidas en una segunda etapa. Cada iniciativa tendrá posteriormente un convenio específico en el que se establecerán la modalidad, los espacios y las características de la capacitación.

Desde EDUCARA explicaron que uno de los principales objetivos será generar un vínculo más directo entre la educación y el mundo laboral. “Lo que buscamos es generar puentes entre el sector socioproductivo y el sector educativo, que nuestros chicos y chicas puedan salir a enfrentar el mundo laboral con los conocimientos necesarios para poder insertarse”, señaló Garberoglio.

En ese sentido, la intención es acercar especialmente formaciones con rápida salida laboral, tanto para jóvenes egresados como para adultos que necesitan incorporar nuevas herramientas o capacitarse en otros oficios y áreas de trabajo.

El antecedente que abrió la puerta al convenio

La firma del acuerdo tuvo como punto de partida una experiencia desarrollada junto al Colegio Andacollo, donde el municipio, la Fundación EDUCARA y la institución educativa trabajaron en conjunto a partir de un proyecto presentado por la escuela.

El establecimiento obtuvo el primer lugar en una convocatoria impulsada por la fundación y recibió un importante aporte en equipamiento tecnológico. La entrega concretada este lunes incluyó 12 computadoras completas, un proyector y una pantalla destinados al área de Ciencias Tecnológicas.

Según explicó Rodríguez, el aporte alcanzó aproximadamente los 32 millones de pesos y fue realizado en especies por un laboratorio de Buenos Aires. Además del equipamiento, el proyecto contempla capacitaciones para que docentes y estudiantes puedan aprovechar las nuevas herramientas.

“Es el trabajo en red de los públicos y los privados, de la política pública en la que creemos nosotros, de un Estado presente, armando redes para poder brindar herramientas de capacitación a las escuelas”, destacó la intendenta.

Garberoglio, en tanto, remarcó que el Colegio Andacollo se convirtió en el primer establecimiento del país en recibir esta entrega y consideró que la experiencia representa un punto de partida para ampliar el vínculo con otras instituciones y comunidades.

“Ellos ganaron el primer lugar, fueron elegidos por su proyecto y, además del equipamiento, se les brindarán las capacitaciones al respecto”, explicó el titular de EDUCARA, quien valoró que la iniciativa permita abrir nuevas puertas al conocimiento y preparar a los jóvenes para las demandas del mundo laboral actual.

La jornada también incluyó una mesa de trabajo con autoridades de otros departamentos, en la que se analizaron posibles líneas de articulación en materia educativa y de formación. Participaron los intendentes de Ullum, David Domínguez; Calingasta, Sebastián Carabajal; San Martín, Analía Becerra, y el presidente del Concejo Deliberante de Angaco.

Con este convenio, Chimbas buscará transformar aquella primera experiencia en una agenda más amplia de capacitación, con propuestas educativas y laborales destinadas a distintos sectores de la comunidad.