Murió Alberto Castillo en un accidente: detalles del terrible desenlace

Thomas Alberto Shirley Castillo tenía 21 años y murió el jueves después de permanecer internado en estado delicado durante más de un día, tras sufrir un accidente con su moto en San Martín, provincia de Mendoza, informó Los Andes. El hecho ocurrió el martes a la noche, entre las 21.20 y las 21.30 aproximadamente, sobre el boulevard de la avenida Eva Perón, ex Costa Canal Montecaseros, a la altura del estadio cubierto Torito Rodríguez.

El joven circulaba en su motocicleta cuando, por causas que todavía se intentan establecer, sufrió el accidente. La moto quedó tendida sobre el pavimento, en la mano norte-sur de esa avenida. La investigación comenzó como una causa por lesiones graves en accidente de tránsito, pero tras la muerte del joven pasó, en principio, a ser investigada como homicidio culposo.

Uno de los principales interrogantes que tiene ahora la investigación es qué ocurrió exactamente en esos minutos. La zona tiene circulación vehicular y peatonal y el horario en el que se produjo el accidente suele ser de movimiento, tanto por el tránsito de la avenida como por la actividad que existe alrededor del estadio y otros espacios cercanos. Sin embargo, hasta el momento no aparecieron personas que hayan podido aportar un testimonio directo sobre el momento del accidente.

Ante la falta de testigos, la familia de Thomas comenzó a buscar cámaras de seguridad que puedan haber registrado lo ocurrido. La hipótesis es que existen distintos puntos de captación de imágenes en las inmediaciones y que alguno de ellos podría aportar información para reconstruir la secuencia.

Uno de los lugares señalados es el propio estadio cubierto Torito Rodríguez, ubicado frente al sector donde ocurrió el accidente. También se encuentra muy cerca la escuela Martín Fierro, que podría contar con cámaras orientadas hacia sectores de la vía pública.

Más adelante, en el mismo recorrido, están los locales comerciales del barrio San Pedro, un gimnasio y viviendas particulares. La familia considera que cualquiera de esas cámaras podría haber registrado el paso de la moto o los momentos previos y posteriores al accidente.

La búsqueda resulta especialmente importante porque todavía no está claro si el joven perdió el control de la motocicleta por alguna circunstancia propia de la circulación o si intervino otro vehículo. Esa reconstrucción será uno de los elementos que deberá establecer la investigación.

Por eso, los familiares de Thomas pidieron colaboración a quienes hayan presenciado el accidente o puedan disponer de imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la zona. También solicitan que se acerquen o se comuniquen quienes hayan registrado imágenes en ese horario y puedan aportar algún dato que ayude a la causa.

Thomas fue asistido después del accidente y quedó internado en estado delicado. Permaneció hospitalizado desde la noche del martes hasta el jueves 10, cuando finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Con su muerte, la situación judicial cambió y la causa pasó a ser investigada, en principio, bajo la figura de homicidio culposo. La Justicia deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro y establecer si hubo participación de otra persona o vehículo.

Por ahora, la escena conocida es concreta: un joven de 21 años accidentado, una motocicleta que quedó sobre el pavimento y una avenida en la que, pese al movimiento habitual, nadie se presentó hasta el momento como testigo directo.

Las imágenes de las cámaras instaladas en la zona podrían convertirse así en una pieza clave para responder la pregunta que todavía permanece abierta: qué pasó con Thomas Shirley Castillo aquella noche en avenida Eva Perón.