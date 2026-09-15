Nuevos detalles del crimen en Chimbas: al joven le dispararon en la cara y murió a los pocos minutos

La investigación por el homicidio de Gonzalo Martín Quinteros Olmos , el joven de 19 años asesinado durante la noche del lunes en Villa 1.º de Mayo, sumó nuevos detalles aportados por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales . El ataque ocurrió dentro de una vivienda de calle Proyectada, donde en ese momento se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad.

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De acuerdo con el informe oficial, eran aproximadamente las 21 horas del pasado lunes cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio . Al menos uno de ellos llevaba un arma de fuego y, una vez dentro de la propiedad, efectuó un disparo que impactó directamente contra Quinteros Olmos.

El dato más preciso sobre la mecánica del ataque surge del examen realizado por la médica legista . La víctima presentó un orificio de entrada en la zona del maxilar izquierdo de la cara y un orificio de salida en la región lateral derecha del cuello .

La lesión fue mortal. Según estableció la Justicia, Gonzalo Quinteros Olmos murió a los pocos minutos de recibir el disparo y se desplomó en el acceso de la vivienda.

Tras el ataque, los tres agresores escaparon del lugar. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 26ª , personal de la Unidad Fiscal, Policía Científica y Criminalística, además de integrantes de la Brigada de Delitos Especiales. Durante las pericias fueron secuestrados una vaina servida y un proyectil , junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

Uno de los avances centrales de la investigación se produjo a partir de las distintas medidas ordenadas por los fiscales. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos autores del homicidio.

Con esa información, los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro solicitaron al juez de Garantías de turno órdenes de detención, allanamiento y secuestro destinadas a localizar a los sospechosos y obtener nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El caso fue caratulado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda, cuál fue la participación de cada uno de los sospechosos y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el ataque contra el joven.

Finalmente, el cuerpo de Quinteros Olmos fue trasladado a la Morgue Judicial, donde quedó a disposición del médico forense para la realización de la autopsia médico-legal. En las tareas judiciales también intervienen los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano.