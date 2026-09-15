San Juan digitaliza la matriculación para profesionales de la salud

En el marco de la modernización del Estado y la despapelización de la administración pública, el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Salud implementó una nueva Plataforma Digital de Registro de Profesionales del Arte de Curar y Afines. Se trata de una herramienta tecnológica clave para agilizar y simplificar los trámites de matriculación de los trabajadores de la salud que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado de la provincia.

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La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Regulación y Control de Gestión dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, ya se encuentra disponible a través del sitio oficial salud.sanjuan.gob.ar.

A través de este nuevo sistema digital, los profesionales podrán iniciar sus procesos de inscripción, realizar la carga de la documentación requerida y efectuar un seguimiento en tiempo real de todo el expediente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

De este modo, se eliminan los traslados innecesarios y se simplifican notablemente las diferentes etapas de un trámite que históricamente demandaba una alta presencialidad y mayores demoras.

No obstante, en aquellos casos particulares donde el trámite exija la concurrencia física del profesional, la plataforma incorpora un sistema de turnos web previo. Esto permite que el usuario seleccione el día y el horario de atención según su propia disponibilidad, evitando esperas prolongadas y optimizando la organización en las oficinas de atención.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la incorporación de esta herramienta no solo beneficia al profesional, sino que representa un salto cualitativo en la gestión interna del Estado.

Entre sus principales ventajas destacan:

Menor margen de error: La digitalización reduce los errores asociados a la carga manual de datos.

Trazabilidad y control: Permite un seguimiento transparente de cada expediente y contar con información unificada en tiempo real.

Sustentabilidad: Al disminuir drásticamente el uso de papel, se promueve una administración pública ecológica, eficiente y comprometida con el cuidado del medio ambiente.

Seguridad y resguardo de datos

Finalmente, desde el área de Gobierno informaron que toda la información volcada en el sistema será almacenada de forma segura en servidores propios del Gobierno de la Provincia de San Juan. Esto garantiza estrictos estándares de seguridad informática, confidencialidad, disponibilidad y un riguroso resguardo de los datos personales de todos los profesionales matriculados.