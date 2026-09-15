San Juan: dos deportistas reconocidos participarán del III Congreso de Deporte Inclusivo

San Juan se prepara para recibir un evento de alcance federal e inclusivo. Durante el 7 y 8 de octubre , las instalaciones del Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán abrirán sus puertas para dar lugar al III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo , que contará con la participación de dos deportistas argentinos reconocidos.

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Julián Surac i, director de Políticas Educativas e Inclusivas, le adelantó a DIARIO DE CUYO que el Congreso contará con la presencia de del nadador campeón mundial y sudamericano José Meolans ; y del futbolista no vidente excapitán de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, Silvio Velo . ‘Ambos deportistas participarán del congreso para compartir sus experiencias y testimonios con todos los presentes’, dijo Suraci.

El funcionario también agregó que cada uno de estos deportistas participará en un día determinado del encuentro. José Meolans lo hará el 7 de octubre, mientras que Silvio Velo estará presente el 8 de octubre.

El III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo se desarrollará el 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán con el objetivo de brindar un espacio estratégico diseñado para debatir, visibilizar y consolidar una cultura de verdadera equidad en el deporte inclusivo

Este congreso desplegará un formato dinámico que combinará conferencias magistrales, clínicas especializadas y talleres prácticos coordinados por destacados especialistas, atletas y profesionales del sector. La agenda estará basada en tres pilares estratégicos fundamentalmente interconectados:

Diversidad e Infraestructura Accesible: se debatirá sobre el fomento de la diversidad en la conformación de equipos de trabajo, cuerpos técnicos y esquemas de competencia. A su vez, se abordará el diseño e ingeniería de instalaciones deportivas con criterios de accesibilidad universal, eliminando tanto barreras arquitectónicas como actitudinales.

se debatirá sobre el fomento de la diversidad en la conformación de equipos de trabajo, cuerpos técnicos y esquemas de competencia. A su vez, se abordará el diseño e ingeniería de instalaciones deportivas con criterios de accesibilidad universal, eliminando tanto barreras arquitectónicas como actitudinales. Impacto Integral en la Salud y Bienestar Emocional: análisis profundo de la actividad física como una herramienta técnica clave para la salud orgánica, sumado a una puesta en valor de la dimensión emocional, social y afectiva que la práctica deportiva sistemática genera en los individuos y sus comunidades.

análisis profundo de la actividad física como una herramienta técnica clave para la salud orgánica, sumado a una puesta en valor de la dimensión emocional, social y afectiva que la práctica deportiva sistemática genera en los individuos y sus comunidades. Políticas públicas de Equidad: formulación, debate e implementación de marcos normativos e institucionales inclusivos. El objetivo es estructurar políticas públicas sostenibles en el tiempo que garanticen el derecho al deporte sin distinción.

Silvio Velo compartirá su testimonio y experiencia en el III Congreso de Deporte Inclusivo.

Intercambio federal y transformación social

Más allá de su evidente contenido académico y técnico, el evento funcionará como una plataforma federal de intercambio interregional. La transferencia de buenas prácticas entre provincias y organizaciones buscará escalar modelos exitosos a nivel nacional.

Asimismo, el congreso incluirá historias de resiliencia y superación en primera persona. El testimonio directo de atletas y profesionales permitirá comprobar, en la práctica cotidiana, el valor del deporte como uno de los vehículos más potentes para la integración social, la restitución de derechos y la transformación comunitaria.

"Buscamos sentar las bases definitivas para un futuro donde todos puedan disfrutar de los beneficios del deporte sin barreras, sesgos ni prejuicios, dijo Suraci.

Información y Contacto Institucional

Para más información sobre inscripciones, acreditaciones y el programa general del evento, dirigirse a Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas , ubicada en el Edificio Mitre, 3º piso A (Mitre 15 Este, Capital). Mail: [email protected]