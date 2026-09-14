San Juan: más de 400 mujeres lideran las tecnicaturas universitarias en departamentos alejados

Más de 400 mujeres lideran la matrícula de las tecnicaturas universitarias dictadas en zonas alejadas de San Juan, financiadas con fondos de desarrollo minero. Sobre un total superior a los 600 estudiantes inscriptos en 6 departamentos, la matrícula femenina supera con holgura a los 263 varones.

Dólar: el mayorista cerró debajo de $1.510 y en San Juan el dólar blue llegó a $1.575

Concurso de ingreso a la Justicia sanjuanina: 227 aprobaron el primer examen, 168 quedaron afuera y sólo se presentó el 54,86% de los convocados

El programa descentralizado —que permite estudiar sin migrar del departamento de residencia— rompe moldes históricos al penetrar con fuerza en especialidades pesadas vinculadas a la minería del cobre, oro y plata, además de servicios industriales.

Total de inscriptos: Más de 600 estudiantes en la provincia.

El caso testigo pesadista: La flamante Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinarias Pesadas convoca a 126 estudiantes, de los cuales 23 son mujeres, marcando un quiebre en rubros históricamente masculinizados.

Radiografía territorial y oferta académica

Departamentos alcanzados: Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum, Sarmiento y Valle Fértil.

UCCuyo (Ciencias económicas y tecnológicas): Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Marketing Digital, Seguridad Ambiental.

UNSJ (Perfil duro minero/industrial): Operaciones de Mina, Procesamiento de Minerales, Mantenimiento de Maquinarias Pesadas, Industria de la Alimentación.

Quiénes impulsan el programa

Ejecutivo provincial: Ministerio de Minería (Dirección de Desarrollo Minero Sustentable) y Ministerio de Educación (Área de Educación Técnica y Formación Profesional).

Socios estratégicos: Fundación Banco San Juan, municipios de los 6 departamentos, UCCuyo y UNSJ.

La voz del territorio: "Independencia económica y mano de obra local"

Herminia Tello, estudiante de 2° año de la Tecnicatura en Administración de Empresas en Iglesia, sintetizó el impacto del programa: "Para la gente que continúa en la carrera ha sido una oportunidad invaluable, realmente valiosísima".

Sobre la masiva presencia femenina, apuntó: "Se está capacitando la mano de obra femenina y se le está dando un lugar a la mujer. Esto es muy valioso para la independencia económica, para la superación personal. Todos los conocimientos apuntan a la futura mano de obra local, vinculada a la minería".

Contexto productivo: capital humano para la era del cobre

Con el avance de proyectos de cobre que se suman a la estructura operativa de oro y plata en la cordillera sanjuanina, la demanda de perfiles técnicos calificados presiona a proveedores y contratistas. Llevar la universidad al departamento no solo retiene arraigo joven, sino que reconvierte el perfil laboral regional hacia la matriz extractiva e industrial moderna.