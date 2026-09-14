    • 14 de septiembre de 2026 - 18:17

    San Juan: más de 400 mujeres lideran las tecnicaturas universitarias en departamentos alejados

    Con más de 400 alumnas sobre 600 inscriptos en seis departamentos alejados, las mujeres lideran las tecnicaturas universitarias con fondos mineros de la UNSJ y UCCuyo, rompiendo techos en maquinaria pesada y arraigo local.

    Herminia Tello, alumna de las aulas híbridas de Iglesia.

    Herminia Tello, alumna de las aulas híbridas de Iglesia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más de 400 mujeres lideran la matrícula de las tecnicaturas universitarias dictadas en zonas alejadas de San Juan, financiadas con fondos de desarrollo minero. Sobre un total superior a los 600 estudiantes inscriptos en 6 departamentos, la matrícula femenina supera con holgura a los 263 varones.

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    El programa descentralizado —que permite estudiar sin migrar del departamento de residencia— rompe moldes históricos al penetrar con fuerza en especialidades pesadas vinculadas a la minería del cobre, oro y plata, además de servicios industriales.

    Radiografía de la matrícula (Alumnas vs. Varones)

    Total de inscriptos: Más de 600 estudiantes en la provincia.

    Protagonismo femenino: Más de 400 alumnas

    Matrícula masculina: 263 inscriptos.

    El caso testigo pesadista: La flamante Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinarias Pesadas convoca a 126 estudiantes, de los cuales 23 son mujeres, marcando un quiebre en rubros históricamente masculinizados.

    Radiografía territorial y oferta académica

    Departamentos alcanzados: Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum, Sarmiento y Valle Fértil.

    UCCuyo (Ciencias económicas y tecnológicas): Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Marketing Digital, Seguridad Ambiental.

    UNSJ (Perfil duro minero/industrial): Operaciones de Mina, Procesamiento de Minerales, Mantenimiento de Maquinarias Pesadas, Industria de la Alimentación.

    Quiénes impulsan el programa

    Ejecutivo provincial: Ministerio de Minería (Dirección de Desarrollo Minero Sustentable) y Ministerio de Educación (Área de Educación Técnica y Formación Profesional).

    Socios estratégicos: Fundación Banco San Juan, municipios de los 6 departamentos, UCCuyo y UNSJ.

    La voz del territorio: "Independencia económica y mano de obra local"

    Herminia Tello, estudiante de 2° año de la Tecnicatura en Administración de Empresas en Iglesia, sintetizó el impacto del programa: "Para la gente que continúa en la carrera ha sido una oportunidad invaluable, realmente valiosísima".

    Sobre la masiva presencia femenina, apuntó: "Se está capacitando la mano de obra femenina y se le está dando un lugar a la mujer. Esto es muy valioso para la independencia económica, para la superación personal. Todos los conocimientos apuntan a la futura mano de obra local, vinculada a la minería".

    Contexto productivo: capital humano para la era del cobre

    Con el avance de proyectos de cobre que se suman a la estructura operativa de oro y plata en la cordillera sanjuanina, la demanda de perfiles técnicos calificados presiona a proveedores y contratistas. Llevar la universidad al departamento no solo retiene arraigo joven, sino que reconvierte el perfil laboral regional hacia la matriz extractiva e industrial moderna.

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