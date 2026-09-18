Un sanjuanino ganó $6,5 millones en la Quiniela Max: la jugada fue en Capital

El premio salió en el sorteo vespertino realizado este jueves. El ganador tiene tiempo hasta el 28 de septiembre para presentarse a cobrar.

Un sanjuanino se convirtió en el ganador de un premio de $6.500.000 en la Quiniela Max, luego de acertar en el sorteo vespertino N° 7373, realizado este jueves 17 de septiembre.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia N° 021, ubicada en el departamento Capital, según informaron desde la organización. Por el momento, no trascendió la identidad de la persona que obtuvo el importante premio.

El ganador deberá presentarse con la documentación correspondiente y el comprobante de la jugada para acreditar el premio y comenzar el trámite de cobro.

Desde la organización señalaron que tendrá tiempo hasta el 28 de septiembre para realizar el reclamo. Pasado ese plazo, deberá contemplarse lo establecido por la reglamentación vigente para este tipo de premios.