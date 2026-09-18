Bullrich publicó un polémico video con una canción de Lali tras cuestionar al Gobierno por el Presupuesto 2027

Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política este viernes luego de publicar en su cuenta de X un video en el que aparece escuchando “No me importa”, una canción de Lali Espósito . El posteo se conoció horas después de que la senadora cuestionara al Gobierno por las modificaciones sobre discapacidad incorporadas al Presupuesto 2027 .

La elección del tema llamó especialmente la atención por el historial de cruces entre Lali y el presidente Javier Milei . La cantante cuestionó públicamente al entonces candidato libertario luego de las PASO de 2023 y, posteriormente, respondió a las críticas del actual mandatario con distintas referencias en sus canciones y presentaciones.

En el video difundido este viernes, Bullrich acompaña las imágenes con “No me importa” , un tema de Espósito cuya letra incluye frases vinculadas con la decisión de no ajustarse a las expectativas ajenas. El gesto fue interpretado por distintos medios como una señal en medio de las diferencias que la senadora hizo públicas dentro del oficialismo.

El posteo se produjo después de que Bullrich cuestionara la forma en que se incorporaron cambios en materia de discapacidad al proyecto de Presupuesto 2027 . La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que no había sido informada previamente sobre esas modificaciones y reclamó que las decisiones sean discutidas dentro de la mesa política del Gobierno.

Entre las modificaciones previstas en el capítulo VI del proyecto aparecen cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley 24.901 , que regula el sistema de prestaciones básicas. También se propone modificar el esquema de aranceles de las prestaciones. La normativa vigente establece actualmente valores iguales para las personas jurídicas obligadas por el sistema.

Bullrich reconoció que desconocía esos cambios antes de que el proyecto llegara al Congreso y reclamó una mayor coordinación entre las distintas áreas del oficialismo. “Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”, sostuvo al referirse a la situación.

La senadora también planteó que la falta de información previa genera dificultades para los legisladores oficialistas que deben defender el proyecto en el Congreso. En ese sentido, pidió que exista una mesa política donde las cuestiones sean discutidas antes de que las iniciativas lleguen al Parlamento.

Un nuevo cruce indirecto con Lali

La utilización de una canción de Lali adquiere otra dimensión por el enfrentamiento que la artista mantiene desde hace años con Milei y con dirigentes de su espacio. En 2023, después del triunfo de Milei en las PASO, Espósito publicó la frase “qué peligroso, qué triste”, que derivó en críticas del actual Presidente y de otros referentes libertarios.

Más adelante, la cantante lanzó “Fanático”, una canción que fue asociada públicamente a ese enfrentamiento. Ahora, el video de Bullrich con “No me importa” aparece en un contexto diferente: la senadora integra el oficialismo y su publicación coincide con sus cuestionamientos a la forma en que se elaboró el Presupuesto 2027.

No es la primera vez que Bullrich utiliza una canción como recurso para transmitir un mensaje político. En publicaciones anteriores recurrió a otros temas musicales en momentos de tensión dentro del oficialismo, aunque en esta oportunidad la elección de una canción de una artista enfrentada con Milei generó especial repercusión.