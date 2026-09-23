Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 23 de septiembre

La jornada comenzará fresca, con 9°C durante la mañana y cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 28°C durante la tarde.

Durante la tarde, el viento soplará desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. El cielo continuará parcialmente nublado y no hay probabilidad de lluvias prevista.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 21°C, mientras que el viento cambiará de dirección y soplará desde el norte, nuevamente con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Alerta amarilla 9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.