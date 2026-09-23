Música andina: el emblema de Los Kjarkas se despide en San Juan

Se trata del debut del conjunto en la provincia, donde Gonzalo Hermosa, uno de sus fundadores, actuará por primera y última vez.

Debut y despedida. El grupo boliviano Los Kjarkas, junto a su emblema Gonzalo Hermosa (centro), que se retira de los escenarios con esta gira.

La provincia se prepara para recibir por primera vez a una de las formaciones más emblemáticas del continente. Los Kjarkas se presentará por primera vez en suelo sanjuanino y el show tendrá otra nota especial: este debut marcará también la despedida de Gonzalo Hermosa, fundador del reconocido combo boliviano y referente del folklore latinoamericano.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre en Sala del Sol. Allí, junto a la comunidad boliviana de la provincia y a los amantes de la propuesta en general, la banda transitará a pura música desde la celebración por el medio siglo de arte cordillerano por todo el mundo; hasta el adiós de su nave insignia.

La despedida del líder Sin dudas, el punto más emotivo de esta visita es la despedida de Gonzalo Hermosa, creador, líder histórico y principal artífice del sonido característico del conjunto oriundo de Cochabamba. Con décadas entregadas a la composición y al rescate de las raíces ancestrales, atravesó a varias generaciones que crecieron coreando sus creaciones más recordadas.

Él fue, sin dudas, una de las claves del grupo para trascender fronteras geográficas y culturales, convirtiendo clásicos inmortales como Llorando se fue, Bolivia, Imillitay y Wayayay en clásicos de la identidad latinoamericana. Su legado abarca más de doscientas obras maestras que nutrieron el cancionero popular y posicionaron al folclore andino en lo alto de la escena musical internacional.