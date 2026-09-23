    • 23 de septiembre de 2026 - 06:47

    Música andina: el emblema de Los Kjarkas se despide en San Juan

    Se trata del debut del conjunto en la provincia, donde Gonzalo Hermosa, uno de sus fundadores, actuará por primera y última vez.

    Debut y despedida. El grupo boliviano Los Kjarkas, junto a su emblema Gonzalo Hermosa (centro), que se retira de los escenarios con esta gira.&nbsp;

    Debut y despedida. El grupo boliviano Los Kjarkas, junto a su emblema Gonzalo Hermosa (centro), que se retira de los escenarios con esta gira. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia se prepara para recibir por primera vez a una de las formaciones más emblemáticas del continente. Los Kjarkas se presentará por primera vez en suelo sanjuanino y el show tendrá otra nota especial: este debut marcará también la despedida de Gonzalo Hermosa, fundador del reconocido combo boliviano y referente del folklore latinoamericano.

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    El espectáculo se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre en Sala del Sol. Allí, junto a la comunidad boliviana de la provincia y a los amantes de la propuesta en general, la banda transitará a pura música desde la celebración por el medio siglo de arte cordillerano por todo el mundo; hasta el adiós de su nave insignia.

    La despedida del líder

    Sin dudas, el punto más emotivo de esta visita es la despedida de Gonzalo Hermosa, creador, líder histórico y principal artífice del sonido característico del conjunto oriundo de Cochabamba. Con décadas entregadas a la composición y al rescate de las raíces ancestrales, atravesó a varias generaciones que crecieron coreando sus creaciones más recordadas.

    Él fue, sin dudas, una de las claves del grupo para trascender fronteras geográficas y culturales, convirtiendo clásicos inmortales como Llorando se fue, Bolivia, Imillitay y Wayayay en clásicos de la identidad latinoamericana. Su legado abarca más de doscientas obras maestras que nutrieron el cancionero popular y posicionaron al folclore andino en lo alto de la escena musical internacional.

    Los Kjarkas en San Juan

    • Día: viernes 2 de octubre
    • Hora: 21:00 h
    • Lugar: Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur)
    • Entradas: platea: $80.000 (venta exclusiva online en ticketshows.com) General: $50.000 (online y presencial). Lugares de venta física: Sala del Sol: lunes a viernes de 14:00 a 20:00 h. También en Santa María de Oro 240 norte, abierto de lunes a domingo de 09:00 a 23:00 h.

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