    • 22 de septiembre de 2026 - 18:32

    Las amenazas que Denisse González recibe hace tres años de parte de una fanática de su novio: "¿Cuándo te vas a morir?"

    La ex “Gran Hermano” relató que recibe mensajes diarios con advertencias para que se separe de su pareja y explicó que nunca denunció a la acosadora.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del debate sobre el acoso a figuras públicas, Denisse González sorprendió al revelar que desde hace tres años es víctima de una acosadora obsesionada con su pareja, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023-2024. La influencer contó su experiencia durante una entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), donde inicialmente había sido invitada para hablar de su salud.

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    La revelación surgió mientras en el programa se discutía el caso de Homero Pettinato y las amenazas que recibió su expareja, Sofía “La Reini” Gonet, por parte de un hombre que la acosa desde hace una década. La exparticipante de GH decidió entonces compartir su propia historia, que hasta ahora había mantenido en silencio.

    La influencer relató que una mujer argentina, obsesionada con Bautista Mascia, le envía correos electrónicos todos los días pidiéndole que termine su vínculo con el músico uruguayo. “Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja. Una mujer que claramente está obsesionada-porque eso no es amor-con mi pareja. Y me manda todos los días mails, que marco como spam”, detalló.

    La situación se volvió aún más preocupante cuando la acosadora comenzó a enviarle mensajes con amenazas directas. “Antes de ayer me preguntó: ‘¿Cuándo te vas a morir?’. Está obsesionada con mi pareja”, contó la influencer, quien además explicó que su reciente problema de salud solo intensificó la llegada de mensajes que incitan a la muerte.

    La creadora de contenido explicó que, aunque su fandom le envió fotos y datos sobre la identidad de la mujer, nunca llevó el caso a la Justicia. “Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, dijo.

    Denisse aclaró que la acosadora consiguió sus mails de trabajo y también la contacta por Instagram, creando múltiples cuentas para enviarle mensajes. “Es una persona que se ve que en el reality, en Gran Hermano, miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails, que en realidad son mails de trabajo, y me manda mensajes todos los días desde que salí”, relató.

    Sobre su decisión de no recurrir a la vía legal, González concluyó: “No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia. Por Instagram también me habla, hace multicuentas”.

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